Travessar els cims per 50 euros

«És lamentable veure les condicions de patiment en les que es troben les persones que són obligades per aquestes xarxes a travessar els Pirineus de qualsevol manera», va manifestar ahir el cap de Govern, Toni Martí, durant la visita del ministre francès d’Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin, que va tenir com a objectiu millorar la coordinació entre els dos països en la lluita contra el tràfic il·lícit de tabac. Per a Martí, el contraban ja no és només una qüestió econòmica, sinó que s’ha convertit en un deure humanitari. La qüestió del contraban preocupa especialment a les regions més meridionals de França que, ahir, van dedicar una atenció especial a Andorra i a la visita del ministre francès.

El diari La depeche es feia ressò ahir de la situació de les persones que accedeixen a introduir tabac des d’Andorra a França per 50 euros. «Sovint es perden entre la neu i la boira», va explicar un duaner acostumat a la vigilància de les muntanyes. Precisament, el dimecres a la tarda, una d’aquestes persones que va ser rescatada enmig de les muntanyes amb diversos cartrons de tabac va declarar davant del jutge a Tolosa. Poden arribar a portar a l’esquena fins a 50 quilos de tabac.

Els duaners també es van queixar a La depeche que no hi ha gaire cosa a fer quan troben una quantitat més gran de tabac de la permesa a un autobús o a un tren: «Els requisem però el responsable no aixecarà pas la mà per autoinculpar-se, aleshores l’endemà torna a començar i ho torna a intentar». Diuen que aquest tipus de contraban pot reportar «petits» beneficis de 1.000 o 2.000 euros al mes, però també i, depenent de la sort, fins a 6.000 euros. La plaça del mercat del barri de la Bagatelle, a Tolosa, és un dels llocs de reclutament d’aquests joves disposats a creuar el Pirineu a peu, a canvi de 50 euros.

Algú els acompanya en cotxe fins al Pas de la Casa i després, des d’allà, en un parell d’hores a peu a través de les muntanyes arriben a França carregats amb la mercaderia. El paquet de tabac a Andorra val cinc vegades menys que a França i el diferencial augmentarà quan entri en vigor la determinació de l’Elisi per fer arribar el cost fins als 10 euros.