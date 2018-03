Enveja i agraïment a parts iguals

«Ara només falta que aquests s’agafin la baixa per esgotament», comentava una dona de mitjana edat a la cafeteria de la plaça Coprínceps on començava el recorregut de la manifestació. El grup de senyores criticava la «injusta» reivindicació dels funcionaris perquè, en comparació amb elles, treballadores del sector privat, les condicions laborals del personal públic són molt millors.



No tot el sector privat pensa igual, però. Durant la marxa, els comerciants miraven des de les botigues els vaguistes passant, fent soroll amb qualsevol cosa: des de tambors i xiulets fins a pollastres de plàstic cridaners i cassoles. Alguns dels botiguers es van mostrar agraïts de la «valentia» dels funcionaris. «Si empitjoren els drets dels treballadors públics, els del privat encara ho tindrem pitjor», va admetre ahir una de les comerciants de l’avinguda Meritxell. «El que fan avui els funcionaris ens obre la porta al sector privat a fer el mateix en un futur. Ara no ens podem manifestar perquè no tenim dret de vaga ni sindicats, i no podem protestar perquè els nostres caps prendrien mesures», va afegir la venedora, que no va voler que aquest rotatiu la cités per por de represàlies.



Sobre coaccions i amenaces també en va parlar C.R, funcionària del cos de l’administració general i membre del departament de Cultura. «Hi ha hagut molta gent que no s’ha sumat a la vaga per amenaces», va assegurar la mateixa font quan el conjunt de vaguistes es va aturar davant l’edifici del Govern. Aquella estona va ser el moment àlgid de soroll de tota la jornada. Mentre queien quatre gotes, els manifestants van aprofitar per escridassar «dimissió» al voltant de les 12.15h, quan el cap de Govern, Toni Martí, s’estava reunint al mateix edifici, amb el ministre d’Acció i Comptes Públics de França, Gérald Darmanin.



L’enrenou que es va generar va fer que mitjans francesos es fessin ressò de la vaga de funcionaris. Mentre els vaguistes cridaven a tort i a dret, alguna càmera de France3 va sortir de l’equipament administratiu per enregistrar algunes imatges de la mobilització.