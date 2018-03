La noruega Haugen i el suís Rogentin triomfen a Grandvalira

El sol i unes bones condicions de la neu van propiciar una magnífica jornada d’esquí alpí a Grandvalira. A la pista Avet es va celebrar l’eslàlom gegant femení i a la pista Àliga, el súpergegant masculí.

Kristine Gjelsten Haugen va ser la gran protagonista de la jornada, aconseguint una magnífica victòria amb un temps total de 2.20,71. La esquiadora de 26 anys arribava a les finals de la Copa d’Europa havent fet una magnifica segona posició al supergegant de la Copa d’Europa de la Molina disputat la setmana passada. La noruega va quedar segona en la primera mànega i va marcar el 21è millor temps a la segona. Aquest resultat va ser suficient per pujar al calaix més alt del podi ja que la suïssa Aline Danioth, qui havia marcat el millor temps a la primera baixada, se’n va anar a terra a la segona.

La segona posició va ser per a la polonesa Maryna Gasienica-Daniel, classificada a 0,12 segons. En tercer lloc es va col·locar la suïssa Jasmine Suter, a 0,29 segons. Aquests resultats van permetre a Thea Louise Stjernesund adjudicar-se la classificació general de l’eslàlom gegant de la Copa d’Europa. «No ha estat gens fàcil, he fet una primera baixada molt bona i una segona que m’ha permès aconseguir el temps suficient per guanyar. La pista m’ha agradat molt perquè era força tècnica», comentava Haugen. Per la seva banda, l’andorrana Cande Moreno no va acabar la primera mànega.

Victòria de Rogentin / El suís Stefan Rogentin es va adjudicar el supergegant de les finals de la Copa d’Europa. L’esquiador de 23 anys arribava a Andorra sense haver guanyat cap prova i, per fi, va tenir el seu dia. Va fer una sòlida baixada amb un temps d’1.28,26. La segona posició va ser per Nils Allegre, a 0,23 segons del suís. El tercer lloc va ser per Gian Luca Barandun, a 0,90 segons del primer. «Les condicions de la pista estaven molt bé, l’organització ha estat de deu i l’staff tècnic, perfecte», explicava Rogentin a meta.

D’aquesta manera, l’austríac Christoph Krenn es va emportar la general de la Copa d’Europa supergegant. La segona posició va ser pel suís Gian Luca Barandun i la tercera, pel suís Stefan Rogentin.

Pel que fa als corredors andorrans, Marc Oliveras va acabar en 26a posició: «Estic molt content. No m’esperava estar entre els 30 primers després de l’errada feta al mur. Porto una temporada una mica complicada, encara que aquesta posició me la mereixo perquè l’he treballada».

El segon millor andorrà va ser Matías Vargas amb una molt bona 47a posició. «La neu no era com m’imaginava en el reconeixement. Al mur ho he fet prou bé i he aguantat bastant bé la línia. El gran revolt que et porta cap el pla m’ha fet perdre el traçat, he perdut molta velocitat. Això és el que m’ha penalitzat».

Àlex Rius va acabar 53è i Xavier Salvadores, 54è. Per la seva part, Pol Suárez i Joan Verdú no van aconseguir acabar la cursa. «No vaig poder acabar el gegant, on hi tenia molta confiança. En aquest supergegant també comptava fer un gran resultat, i no ha pogut ser. He sortit atacant al màxim i he estat prou bé a la part de dalt. En carreres d’aquest nivell has d’anar al màxim, sinó no hi ha res a fer i perds les possibilitats d’aconseguir un bon resultat. He sortit amb actitud, a donar-ho tot i tampoc ha anat bé». «He fet un error tècnic que m’ha fet perdre la línia i, amb tanta velocitat, he sortit del traçat. És una llàstima, estic molt decebut en com està anant aquí a casa. Ho volia fer bé i no estic acabant cap carrera», comentava Verdú.

Bon estat de les pistes / Grandvalira està rebent elogis pel bon estat de les pistes Avet i Àliga. En aquest sentit, segons Jordi Pujol, Director de Cursa de les Finals de la Copa d’Europa 2018, «la clau està en el treball previ; encara que després les condicions meteorològiques no siguin les òptimes. Si hi ha un bon treball, tens temps de solucionar-ho. Per això, sempre tenim aquesta seguretat. Agraeixo el treball dels maquinistes, estan tots molt involucrats», explicava. «Va ser bàsic avançar en el calendari el supergegant femení de dijous a dimecres, ja que la previsió meteorològica per al dijous era molt dolenta. Això ens va permetre estar tot el dia treballant les pistes amb les màquines, fent-ne us de fins a sis, des de les vuit del matí i fins a mitjanit. Després de treure tota la neu sobrant, varem trepitjar les pistes i tirar enduridors. Això ens va permetre tenir les pistes en molt bones condicions», afegia.

Avui es disputa a la pista Avet del sector Soldeu l’eslàlom femení a les 9.30. Hi tornarà a haver espectacle. Assegurat.