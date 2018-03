El MoraBanc vol ampliar l’èpica

El BC MoraBanc Andorra vol continuar fent història i demà a les 12.30 hores buscarà al Poliesportiu d’Andorra la seva setena victòria consecutiva. Serà contra l’UCAM Múrcia, un rival directe en la lluita pel play-off.

El Múrcia arriba en un moment molt dolç després de remuntar dimecres davant l’Iberostar Tenerife i classificar-se pels quarts de final de la FIBA Champions League. L’UCAM va aconseguir remuntar els cinc punts de desavantatge que portava de l’anada i va saber imposar-se des del segon quart. Brad Oleson va liderar la victòria amb unes estadístiques increïbles.

Els d’Ibon Navarro son un equip molt sòlid que destaca per la seva fortalesa física. A més, són un conjunt psicològicament molt fort que sap mantenir la concentració als moments més delicats del partit. No obstant, el fet d’haver jugat entre setmana pot suposar un punt a favor pels de Peñarroya ja que segurament els murcians notaran el cansament.

Per altra banda, el MoraBanc vol ampliar el seu rècord a la història del club a l’ACB i no té intenció de defallir. El partit de diumenge és la gran ocasió per escriure en majúscules un altre magnífic capítol a la trajectòria del club. Així mateix, el fet de ser el primer partit a casa en més d’un mes donarà un extra a l’equip tricolor. L’afició animarà més que mai. Ja té ganes de poder gaudir del millor bàsquet. El que és bo es fa esperar. Després de guanyar dos partits èpics fora de casa, una victòria local és més que factible.

A l’octubre, el partit d’anada al Palau d’Esports de Múrcia va ser molt intens i l’UCAM va aconseguir una victòria in extremis per 81 a 77. De fet, al darrer minut de partit, el resultat era de 76 a 75. Una bona jugada del jugador murcià Kevin Tumba i quatre tirs lliures i dos triples fallats pel MoraBanc van ser claus en la derrota.

Tot això passarà quan els play-off de la Lliga Endesa viuen un moment absolutament interessant. No només pel registre de 13 victòries i 9 derrotes del MoraBanc que l’ha col·locat a la vuitena posició, sinó perquè entre el segon i el vuitè classificat només hi ha dues victòries de diferència a falta de 12 jornades pel final de la lliga regular. En aquest sentit, el MoraBanc necessita arribar a les 19 per assegurar-se la plaça tan anhelada. Si manté el ritme, tocarà el cel.