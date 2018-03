La SkyRace Comapedrosa presenta un cartell de luxe

La Skyrace Comapedrosa ha entrat dins del selecte club de les millors curses de muntanya del món. Es celebrarà el proper 29 de juliol a Arinsal. A més, aquest any ha aconseguit el distintiu de Bonus Race i, per tant, puntua un 20% extra.

En categoria femenina, es comptarà amb la presència d’Emelie Forsberg, Ragna Debats i Sheila Avilés. Pel que fa a la masculina, participaran els atletes Zaid Ait Malek, Dmitry Mityaev, Pere Aurell, Jan Margarit, Kiril Bikolov i Marco de Gasperi. La carrera destaca pel seus desnivells acumulats en dues fortes pujades: 21 quilòmetres i 2.300 metres de desnivell positiu. La prova transcorrerà pel coll de les Cases (1.958 m), el pic de les Fonts (2.748 m) i el cim del Comapedrosa (2.948 m). El final serà al costat de l’Estany Negre i el refugi del Comapedrosa, on hi haurà l’últim avituallament. D’aquesta manera, la carrera s’ha col·locat per tercer any consecutiu entre les World Series i és una magnífica oportunitat per córrer entre les increïbles muntanyes del país.