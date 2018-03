DA valora positivament les dues sentències del TC

Després que aquest dijous el Tribunal Constitucional dictés sentència en relació a les lleis de competències i transferències i determinés que alguns criteris de repartiment de transferències són inconstitucionals, el partit que dona suport al Govern, Demòcrates per Andorra (DA), ha assegurat que valora positivament les dues sentències. En el primer cas, perquè el TC esvaeix els dubtes sobre el nou model de delimitació de competències «modern i sostenible». I en el segon cas perquè, tot i que el tribunal ha declarat inconstitucionals alguns criteris de repartiment dels diners als comuns, només equivalen a uns 4,4 milions del total de 55 milions d’euros anuals a repartir, de manera que «la sentència avala la resta de criteris de repartiment».

El TC no només va anul·lar tres articles i una disposició addicional de la Llei de transferències que havien estat impugnatss per part de l’oposició i SDP, sinó que va detectar també que dos articles més són inconstitucionals per la connexió amb els tres anteriors.

El secretari general de DA, Esteve Vidal, en declaracions a l’ANA, va indicar ahir que caldrà que el Govern presenti un nou projecte de llei per aconseguir que, tal com remarca la sentència, els criteris de polítiques d’inversió sostenible, separatives d’aigües i cadastre siguin objectius i respectin la proporcionalitat entre parròquies.

Igualment, DA entén que la modificació legislativa s’ha de fer el més aviat possible per tal que la reforma del model competencial pugui implementar-se el més ràpidament. Vidal ha donat suport al plantejament fet pel cap de Govern, Toni Martí, de discutir els canvis només amb els grups que van donar suport a la reforma, «si creu que aquesta és la fórmula més ràpida».