Pèrdua de 25 milions d’euros per Banco Madrid

La banca espanyola perdrà uns 25 milions d’euros per la liquidació de Banco Madrid a través del Fons de Garantia. Quan es va intervenir la filial de BPA, es va desemborsar als clients els diners que tenien als dipòsits. Així, es van convertir a l’instant en creditors del banc per la quantitat satisfeta i, com la resta, patiran una quitança de prop del 20% en la restitució del deute.



Que Banco Madrid estigués enfocada a la gestió de patrimonis en comptes d’estar centrada en el negoci retail, i que comptés amb una gran solvència, va jugar a favor dels clients.



El seu col·lapse va atrapar recursos de prop de 15.200 estalviadors, empleats i proveïdors, tal com apunta el diari digital La Información. Però la gran majoria van poder rescatar els seus fons en poc temps ja que disposaven de dipòsits inferiors als 100.00 euros coberts pel vehicle el patrimoni del qual s’encarrega de nodrir la banca perquè és l’escut que serveix de protecció als seus estalviadors.

La xarxa del Fons de Garantia va fer possible que gairebé 14.250 dels estalviadors recuperessin els seus diners. I la seva posada en marxa va reduir a menys de 1.050 el cens de creditors amb recursos encara atrapats i pendents, per tant, de la venda dels béns de l’entitat per recuperar el seu capital.



A l’entitat bancària només li queda per col·locar alguns crèdits: un tipus d’actius que es venen a altres entitats financeres i amb alts descomptes. Pel camí, s’ha trobat amb un actiu quasi imprevist: l’opció de recuperar uns cinc milions perduts en transaccions amb moneda estrangera com a perjudicat en una causa oberta als Estats Units contra diverses entitats per manipulació de tipus d’interès i de canvi.