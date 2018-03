La inversió estrangera, en el punt de mira com a porta per a la immigració clandestina

La legislació andorrana i més concretament la relacionada amb la inversió estrangera està en el punt de mira perquè des de l'exterior es veu com una llacuna que permet l'entrada a Europa d'immigració il·legal. Això és el que apunten avui alguns mitjans francesos arran de la desarticulació d'una màfia que portava a França, via Andorra, mà d'obra xinesa i barata per a treballs precaris al país veí.

Segons publica el rotatiu Le Parisien, Andorra "s'ha convertit en la nova entrada per a la immigració il·legal xinesa a Europa". Tres homes i una dona, d'origen xinès, entre 28 a 37 anys, estan acusats de portar centenars de xinesos a França.

Els traficants d'éssers humans, segons la premsa gal·la, han trobat una escletxa en la legislació andorrana que permet als emprenedors estrangers, amb almenys l'11% del capital d'una empresa, beneficiar-se d'un permís de residència com a inversor.

Aquests parisencs xinesos van crear consultores o IT a través d'intermediaris andorrans especialitzats en procediments administratius. Aquests professionals van muntar fitxers falsos, creant empreses fantasma i comandes de mercaderies falses.

Dimarts passat els investigadors francesos de l'oficina central contra la immigració il·legal (OCRIEST) -que treballen en aquest tema des de l'agost de 2017- van detenir vuit sospitosos a Mérignac (Gironde) i Andorra.

Els quatre principals sospitosos van ser detinguts quan tornaven de Hong Kong, on amaguen els beneficis de les seves activitats. Durant els interrogatoris, duts a terme a les instal·lacions de l'oficina a Lognes (Seine-i-Marne), el quartet va tractar d'explicar que les seves intencions eren bones. Els quatre intermediaris van recuperar la seva llibertat després d'haver estat interrogats.

L'organització s'ha dedicat a reclutar a la Xina persones que volien treballar a França. Van arribar sense problemes a França per assentar-se en feines de repartidor, cambrers o en el transport. Una empresa andorrana els havia aconseguit un permís de residència, i per tant podien viatjar a França i Espanya.

Els falsos inversors xinesos van pagar pel permís de residència 20.000 euros, i 2.000 euros, els següents anys, per a la seva renovació. Els investigadors han identificat prop de 500 obertures empresarials, la qual cosa representa un guany per a la banda de contrabandistes d'almenys 7,5 milions d'euros. Com sol ser habitual, la Policia andorrana guarda un total hermetisme en relació a les informacions de la premsa francesa, que cita fons de la policia del país veí.