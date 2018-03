El centre de menors, a l’edifici Solà d’Enclar

L’edifici Solà d’Enclar, propietat del Fons de Reserva de Jubilació de la CASS, estava en desús des del 2013, i fins llavors havia acollit una residència per a la gent gran. Ara el Govern ha escollit aquestes instal·lacions per ubicar-hi el futur Centre de Reeducació Intensiva (el CREI), un espai destinat a tractar de manera intensiva temes de conducta i d’addiccions de menors d’edat, tal com va informar ahir l’ANA.



La secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació, Ester Fenoll, va reconèixer que ha costat trobar una ubicació idònia per a aquesta tipologia de centre, ja que es requereixen unes característiques molt concretes. «Són centres tancats amb una seguretat important», i que han de tenir espais diferenciats per fer teràpia, però també per a d’altres activitats educatives, tallers, així com també espais a l’aire lliure, essencials tenint en compte que els menors atesos hi faran estades llargues.



En concret, el CREI atendrà menors que necessiten estar en un espai de reeeducació intensiva, perquè tenen comportaments «disruptius, sigui de l’àmbit del consum», com poden ser addiccions, o «de la conducta», va explicar Fenoll. També es tractarà a adolescents o infants amb trastorns psicològics que siguin susceptibles de tractar-se en un espai educatiu tancat.