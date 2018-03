La capital seguirà defensant un major pes de la població

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va explicar ahir en un acte públic que considera que en les negociacions que s’obrin ara amb el Govern a partir d’ara i arran del fet que el Tribunal Constitucional hagi estimat parcialment el recurs d’inconstitucionalitat que van presentar una part dels parlamentaris de l’oposició sobre la Llei qualificada de transferències als comuns. «potser hi haurà l’oportunitat» per incidir en les demandes que no es van atendre en les converses per redactar el text legal. Marsol va destacar que ells sempre van defensar que la població ha de tenir un major pes i que aquest serà el posicionament que tornaran a posar sobre la taula.

Posicionament ferm

El comú va acollir amb una «alegria continguda» la resolució del Tribunal Constitucional, Marsol va afegir que ara esperen que s’atenguin les demandes de la capital. Marsol va recordar que el posicionament d’Andorra la Vella en relació a les lleis de competències i transferències «sempre ha estat la mateixa» des que es van començar a negociar amb el Govern i el Consell General.

«Una mica de raó»

Així, va assenyalar que malgratque no estaven d’acord «per una sèrie de motius» van deixar que fos el Consell General qui votés les lleis, sense fer-hi cap recurs, tot i que es considerava que els textos legals anaven «en contra les pretensions» de la parròquia. Ara considera que la sentència del Tribunal Constitucional «beneficia en part» la corporació comunal o els «dona una mica de raó» tot i que no en tots els extrems que es defensaven. Marsol va remarcar que en tot aquest assumpte la majoria comunal «sempre ha anat de cara», manifestant el seu descord i que aquesta serà la mateixa postura que es mantindrà en el futur, defensant els interessos d’Andorra la Vella i per apropar-se «una mica més a l’equitat que diu el Tribunal Constitucional».

Oportunitat històrica

D’aquesta manera, va assegurar que ella sempre va defensar que la modificació de les lleis era «una oportunitat històrica de fer justícia a la població», però que es va deixar al criteri final de la majoria, ja que el posicionament d’Andorra la Vella no era el d’altres parròquies.

Cal recordar que l’alt tribunal va dictaminar la setmana passada que els criteris de distribució sostenible que introdueix la nova llei, concretament les polítiques d’inversió sostenible, i el grau de compliment de les separatives d’aigües i de l’elaboració del cadastre, no respecten les exigències de proporcionalitat i objectivitat de la Constitució.



També va considerar que el criteri d’inversions per a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica ha d’estar definit a la llei i no en un reglament, ja que això vulnera el principi d’autogovern dels comuns, informa l’ANA.