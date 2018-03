Quart de pallissa

El BC Morabanc Andorra està més a prop que mai de fer història. O, millor dit, de seguir fent història. La Lliga Endesa ha tornat al país i ho ha fet per la porta gran al Poliesportiu d’Andorra. Els de Joan Peñarroya han realitzat una gesta èpica davant l’UCAM Múrcia, aconseguint guanyar de 20 punts gràcies a un magnífic últim quart.

Ni els més optimistes es plantejaven aquest resultat, però l’esforç té premi. La setena victòria consecutiva ha arribat i ja en sumen 14 en tota la temporada. És una xifra de rècord que permet somiar en una fita absolutament transcendental pels andorrans. De moment, ja es situen a la setena posició de la taula, per sobre de l’Herbalife Gran Canària.

Havíem passat 35 dies sense bàsquet a casa i el retorn no va poder ser més bo. El Morabanc esperava un equip molt dur i sòlid. No obstant, ha sabut imposar-se en quasi tot moment. El rival pràcticament no ha tingut l’avantatge en cap moment. D’aquesta manera, no només han sumat una victòria que és clau per la temporada, sinó que es s'han emportat l’average.

Al primer quart, el Morabanc ha aconseguit una notable avantatge i ha certificat un 24 a 13 amb un parcial de 13 a 3. Les xifres permetien preveure el millor futur des del principi. Des del primer moment, s'han sabut enfortir en defensa i han bloquejat i desgastat els murcians, que els hi ha faltat molta fluïdesa. Mentrestant, un Landing Sanè inspiradíssim ha fet de les seves i ha marcat un triplàs.

Al segon i al tercer quart, l’Andorra no ha perdut la concentració tot i alguns ensurts del rival, liderats per Brad Oleson i Álex Urtasun. No obstant, una esmaixada sensacional de Jaka Blazic que feia embogir l’estadi ha permès seguir al 100%.

A 10 minuts pel final, encara estava tot per decidir: els andorrans havien de fer els deures i havien d’esvair els dubtes. I, sí, ho han fer. I tant que ho han fet. Ha estat un quart de somni pels andorrans. I de malson pels murcians. Han rebentat el rival. Com a Sevilla, els de Peñarroya han sigut implacables i impecables a l’últim quart.

El partit es trobava al tram més emocionant. El Morabanc estava obligat a ser diví i ha arrasat brutalment amb l’UCAM Múrcia que, ja inofensiu, no ha pogut amb la bèstia andorrana. John Shurna ha estat l’autor d’una jugada de 6 punts que pràcticament ha sentenciat la victòria. Després, Jankovic i Blazic s'han sumat a la festa. Han ampliat un parcial que ha arribat a ser de 15 a 0, fins a tenir un resultat de 73 a 56 que deixava el partit vist per a sentència. Els andorrans van estar desfasats. De fet, el mateix entrenador de l’UCAM Murcia, Ibon Navarro, ho veia clar: «L’Andorra juga més a dalt que nosaltres, no és un rival en la lluita per la vuitena posició».

D’aquesta manera, els andorrans han pujat una posició a la classificació. Ara persegueixen el Montakit Fuenlabrada, que va guanyar a l’Unicaja 82 a 86. El proper diumenge a les13.00 hores tenen un altre partit molt important. Aquest cop contra l’Herbalife Gran Canària, un altre rival directe en la lluita pels play-offs.

«No ens faltarà ni ambició ni treball» L'endrador del Morabanc, Joan Peñarroya, considera que el resultat d’aquest diumenge és «molt important» perquè «és un equip molt dur», explica el tècnic. «Sabíem que lluitàvem contra un equip que a vegades sembla que l’estàs dominant però que sempre està lluitant i no es rendeix». «Nosaltres necessitàvem un partit de ritme, que és com ens trobem més a gust», revela. «Hem començat bé el partit, dominant el nostre joc defensiu per sobre del seu ofensiu. No obstant, al segon quart, ells s’han trobat més còmodes i nosaltres hem intentat deixar de jugar al ritme que els murcians necessitaven. Finalment, a l’últim quart hem trobat el nostre lloc, sobretot després d’una jugada molt important de John Shurna que ens ha donat un plus».

Segons ell, «l’UCAM és un equip al que no és fàcil anotar-li 90 punts, sobretot quan tots dos equips hem tingut un major percentatge en triples que no en tirs de dos». «És una victòria molt important perquè com a visitants tenien una trajectòria molt bona i mai havien perdut com ho han fet en aquest darrer partit».

«És molt important saber la importància de tenir l’average a favor amb rivals com el Fuenlabrada, el Tenerife o el Múrcia», manifesta.

De cara al futur, pensa que «no ens faltarà ni ambició ni treball». «Sabem qui som i qui hi ha per sobre nostre», explica.

A més, aprofita per demanar calma: «No ens tornem bojos, som un equip que quan té salut pot competir contra tothom». «Estic convençut de que la nostra ambició no baixarà, però hem d’intentar millorar cada dia i seguir funcionant com a equip, que s’ha demostrat que és com aconseguim les victòries. Tenim alguns jugadors destacats a nivell d’estadística però sense el treball de la resta no tiraríem endavant, la nostra força està en el col·lectiu», afegeix.