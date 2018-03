Gómez i Huerta s’adjudiquen el Cros Internacional de les Valls

312 atletes van participar ahir al matí a la 37a edició del Cros Internacional de les Valls, celebrat als prats de la Borda Mateu de Santa Coloma. En categoria sènior, la victòria va ser per Carlos Gómez del Club Atletisme Valls d’Andorra (CAVA), seguit per Guillem Dalmau, Toni Bernadó i Xavi Muñoz.

En categoria femenina la victòria va ser per amb Dayane Huerta, també del CAVA, seguida per Anna Artal, del CE Sanloria, i per Nuria Ramos, del CAVA.

En les categories de promoció, el C.A. Santa Cristina d’Aro va aconseguir tres victòries. El C.A. Parets, el C.A. Vic i el CAVA en van obtenir una cada una. Pel que fa al Campionat d’Andorra de cros, el corredors del CAVA van aconseguir un total de 12 títols individuals, l’Amics Atletisme Andorra, set, i el SAE Sant Julià un.

En aquest context, cal destacar la participació de 15 atletes de categoria Special Olympics i la de 17 de categoria sub-8.