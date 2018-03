Verdú vola al descens per assolir un resultat històric

Les finals de la Copa d’Europa de Grandvalira van tenir el millor comiat amb la novena plaça de Joan Verdú al descens, que comporta que sigui la millor classificació històrica d’un esquiador nacional en aquest campionat.

El corredor de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) afrontava la cursa com la darrera oportunitat, ja que el gegant i el supergegant no va ser capaç de completar-los. Als entrenaments de velocitat de dissabte va comprovar que estava en condicions d’estar al davant i va aconseguir-ho a la cursa, amb un registre d’1.29,97 minuts que el col·locaven al novè lloc. «Els dies anteriors han estat una mica durs per a mi. No vaig acabar cap de les dues carreres i això em va fer baixar molt la moral», afirmava Verdú, però després dels entrenaments de descens va canviar el punt de vista. «Era el moment de treure el meu millor esquí. He fet una molt bona baixada» que el va portar a obtenir un resultat històric: «Després de la decepció al supergegant, m’he tret l’espina».

Victòria austríaca

El guanyador va ser l’austríac Otmar Striedinger, que s’imposava amb un crono d’1.28,93. El van acompanyar al podi els suïssos Urs Kryenbuehl (1.29,19) i Ralph Weber (1.29,32). «Estic molt feliç, ha estat un gran dia per a tot l’equip. He gaudit de la cursa. És la primera vegada que competeixo a Andorra, la pista Àliga no és fàcil; la primera part és plana, la part intermèdia és força pronunciada i molt tècnica. És una de les millors pistes de la Copa d’Europa», exposava Striedinger. Marc Oliveras va ser 32è amb un temps d’1.31,84, Matías Vargas 50è (1.33,34) i Pol Suàrez 53è (1.35,31). Àlex Rius va ser l’únic dels corredors nacionals que no va concloure la cursa. «He intentat donar el màxim. A nivell d’actitud he baixat molt bé», afirmava Oliveras, que es va veure afectat per la llum, i amb el resultat «m’he decebut molt, però l’esquí és així i a seguir».

El president de la FAE, Albert Coma, afirmava que «les millores en l’equip són constants i somiar és gratis», i el resultat de Verdú «ha estat molt bo, cada temporada anem millorant i espero que tinguem algun corredor a les finals de la Copa del Món de l’any vinent; no s’ha de perdre mai la confiança».

La delegació austríaca va ser la gran dominadora d’aquestes finals, sent l’equip que més cops va pujar al podi. Ariane Raedler va guanyar el descens i el supergegant femení, Dominik Raschner el gegant femení, Christian Hirschbuehl l’eslàlom masculí i Otmar Striedinger el descens masculí.

Bona nota per a la Copa del Món

Aquestes finals van servir com a bona presa de contacte de cara a l’organització l’any vinent de les de la Copa del Món. El balanç que se’n fa de cara a la gran cita del 2019 és positiu.

Conrad Blanch, director general del comitè organitzador de les dues finals, destacava la capacitat d’adaptació, ja que «la meteorologia ens ha fet treballar de forma extraordinària per part de tots els equips tècnics i voluntaris que són un patrimoni inigualable; permetent-nos fer el programa de competició complet i destacant els dos eslàloms que hem realitzat en el nou traçat de la pista Avet, amb dos recorreguts que hem de tenir per a les finals de la Copa del Món». Amb tot, «hem recollit una gran experiència i en aquestes finals hem intentat equiparar al màxim els serveis que tindrem per al proper any». Remarcava l’opinió que els van fer arribar els equips participants, la FIS i els delegats, que «ens han felicitat i han posat en valor la reputació d’Andorra com un gran destí de neu i una gran professionalitat. Aquesta meravellosa aventura ens portarà a les finals de la Copa del Món del 2019».

Janez Fleré, coordinador de la FIS de la Copa d’Europa femenina, destacava que de cara a l’any vinent «totes les condicions ens confirmen que Soldeu-El Tarter està preparada per a aquestes finals, tant des del punt de vista humà com tècnic», i de cara a la presentació de la candidatura per portar una prova de la Copa del Món masculina el 2021, Grandvalira «està preparada, però la competència és molt gran entre països, és molt difícil entrar en les disciplines tècniques; però Andorra està posicionada i dependrà molt de com vagin les finals de la Copa del Món de l’any que ve».