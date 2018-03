Unes 600 racions de calçots per l’agermanament amb Valls

Una desena de persones es van traslladar des de Valls fins a la plaça del Poble d’Andorra la Vella per cuinar fins a 600 racions de calçots amb denominació d’origen. Acompanyats de botifarra, el repartiment del menjar es va fer ahir en el marc d’una calçotada que remarcava la voluntat d’enfortir els llaços entre Andorra la Vella i la ciutat de l’Alt Camp, dues localitats agermanades.



La jornada gastronòmica va anar a càrrec dels membres de la Societat Agrícola de Valls en el marc del programa d’actes de l’agermanament, tal com va informar l’ANA. Abans del repartiment, ja eren moltes les persones que es trobaven a la plaça fent cua per gaudir de la calçotada, animats també pel bon temps. Entre aquestes, es trobava la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol. La demòcrata va destacar que des de fa uns anys s’han recuperat les relacions amb Valls, que s’havien «tallat una mica». Va expressar la satisfacció de poder acollir a Andorra la Vella una delegació de la ciutat catalana encapçalada per l’alcalde, Albert Batet, i va fer èmfasi en «les bones relacions». Més enllà dels intercanvis gastronòmics que es fan entre les dues ciutats, ja que Andorra la Vella acull una calçotada i Valls organitza una escudellada, Marsol va manifestar la voluntat de continuar aquestes relacions i va obrir la porta a altres intercanvis culturals.



També va anunciar que el mes que ve s’inaugurarà la plaça al carrer Ciutat de Valls que portarà també el nom de la capital de l’Alt Camp. De la seva banda, Batet es va mostrar molt agraït de l’acollida que van tenir a la capital i va posar en relleu la necessitat, després d’haver celebrat l’any passat els 50 anys d’agermanament, de «mantenir els vincles».