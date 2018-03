El Comú d’Andorra la Vella, satisfet amb els tòtems per als gossos

El Comú d’Andorra la Vella valora «positivament» l’ús dels cinc tòtems que es van instal·lar a la via pública de la parròquia a l’octubre per atreure els gossos a l’hora de fer-hi les seves miccions. Des de la corporació comunal es destaca que han estat «força utilitzats, en paraules de Davi Astrié, conseller de Medi Ambient i Innovació. Segons l’ANA, ara s’estan acabant de polir algunes millores i un cop es compleixi el primer semestre de funcionament, s’avaluarà si se n’hi instal·len més a altres zones.



Durant els tres primers mesos de funcionament, el punt amb més afluència ha estat la del costat de la rotonda de la Dama de Gel, amb 1.903 usuaris, seguit del que es troba ubicat al Parc Central, amb 1.228. Al tòtem del Fener Boulevard s’han comptabilitzat 678 usuaris, 411 al que es troba al carrer de la Vinyeta i 299 al de Santa Coloma. També s’ha pogut comprovar que la freqüentació és major entre les 13.00h i les 15.00h i entre les 18.00h i les 20.00h.



Pel que fa als detalls que es volen anar corregint, hi ha el fet que dos dels tòtems, concretament el de la Vinyeta i el del Fener, s’hauran d’embrancar a la xarxa elèctrica o desplaçar-los de la ubicació actual, ja que s’alimenten amb panells solars i s’ha comprovat que per l’ombra no tenen prou energia per estar en funcionant sempre. També es planteja un canvi en la galeta que es dispensa cada vegada que el gos micciona, per una altra que pugui agradar més als gossos.



Astrié valora que entre aquests aparells i les ampolles que es van distribuir per ruixar els orins sembla que es veu la via pública més neta, però destaca que caldrà analitzar-ne l’evolució ja que a l’hivern també hi contribueix l’ajuda, que hi ajuda.