Un viatge d’estiu solidari a Madagascar

L’ONG Aigua de Coco organitza de cara a aquest estiu un viatge solidari a Madagascar. L’entitat andorrana ofereix l’oportunitat de visitar els projectes que estan impulsant els tècnics i voluntaris de l’associació a l’illa africana com a mostra del compromís cap a la transparència i la proximitat. La primera tongada de viatgers sortiran a mitjan juliol i la segona, al setembre. D’entre les iniciatives promogudes per Aigua de Coco, es troben projectes de tipus ambiental, social i educatiu.



«És el primer cop que organitzem el viatge des d’Andorra i esperem atreure una quinzena de persones», explica Jonathan Pisonero, president de la secció andorrana de l’ONG i guia del viatge solidari. L’any passat van anar-hi 15 persones, organitzades des de l’oficina espanyola. Aquest any, ja hi ha deu persones interessades, tal com va explicar Pisonero. Totes són d’Espanya, però. «Esperem que hi vagin entre sis i vuit persones del Principat. Si fossin menys s’afegirien al grup espanyol. Si fossin més, crearíem un grup a part», va detallar el president.



L’eix educatiu del programa a Madagascar té com a objectiu lluitar contra el treball infantil, reforçar l’escolarització i proporcionar un sistema educatiu útil, de qualitat i sostenible. L’eix social treballa per assegurar que els menors tinguin accés als seus drets fonamentals, promoure l’autonomia de les dones i famílies en extrema pobresa i millorar la salut de les famílies i la comunitat. Finalment, l’ambiental ajuda a preservar els ecosistemes per millorar la qualitat de la població present i futura.



L’itinerari començarà des de la localitat de Madagascar on es va establir Aigua de Coco per primer cop. Allà es visitarà la granja-escola que impulsa l’entitat. Després s’arribarà a Toliara, la ciutat on s’acull el gruix més significatiu d’iniciatives de l’ONG. Allà hi ha una escola amb 1.100 alumnes, centres socials diversos i un espai esportiu, entre d’altres. «Hi ha la possibilitat de conèixer les famílies d’allà, que són les persones que s’acaben beneficiant dels programes», afirma Pisonero.



El viatge dura 15 dies i els interessats han de fer front al cost dels bitllets d’avió, que ronden els 1.200 euros, i a les despeses del guia, l’allotjament i menjars, que suposen uns 700 euros, tal com s’explica al web de l’organització. L’entitat no cobra cap comissió per al viatge ni actua com a agència de viatges.



A banda, Aigua de Coco farà un sorteig per a dues persones. Per participar-hi només cal fer una aportació mínima de dos euros a l’entitat, a través del seu web. «Sabrem el guanyador de la rifa al setembre», va afirmar Pisonero.