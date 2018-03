Costa demana explicacions pels serveis mínims

Ferran Costa, del grup parlamentari liberal, demanar explicacions al Govern sobre els criteris tècnics que es van utilitzar per fixar els serveis mínims obligatoris durant les jornades de vaga que van tenir lloc el dijous i divendres de la setmana passada en el marc de la mobilització dels funcionaris contra la reforma de la llei de la funció pública. Costa ha entrat la demanda a Sindicatura per tal que l’Executiu respongui els seus dubtes per escrit.



La qüestió plantejada interpel·la l’Executiu, que és qui va aprovar el decret amb aquests percentatges de serveis mínims als departaments i àrees de gestió de l’Administració General. La pregunta fa incís en els arguments i indicadors que es van tenir en compte per considerar quins són els serveis públics essencials i quins no.



El text fa referència a la publicació al BOPA del decret, el passat 13 de març. «Vist que no hi ha antecedents d’una vaga, volem saber com s’han aplicat aquests serveis mínims per cadascun dels departaments i àrees de l’administració», exposa el comunicat. «Sí que hi ha àrees que claríssimament són un servei públic essencial però en d’altres, aquest criteri no està clar i volem saber com s’han determinat els serveis mínims en tots els casos», afegeix la nota.



En aquest sentit, també els consellers generals del PS van entrar dijous passat a Sindicatura un recurs d’empara contra el decret que estableix els serveis mínims de la vaga de funcionaris. Els socialdemòcrates entenen que el decret suposa una invasió de competències per part de l’Executiu sobre el Consell General, ja que argumenten que els serveis mínims s’han de fixar per llei i no per decret. Els sindicats també es van mostrar contraris a l’establert pel Govern i el segon dia de vaga van interposar a la Batllia una demanda per vulneracions dels drets sindicals.