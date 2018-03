Naudi denuncia el «menysteniment» de Cinca als drets de l’oposició

El conseller d’SDP, Víctor Naudi, ha adreçat una carta al Síndic General per mostrar la indignació cap al ministre de Finances, Jordi Cinca, que va enviar una carta al cap de Govern, Toni Martí, lamentant que l’oposició fes demandes d’informació que suposen un «esforç possiblement desproporcionat en relació al valor de la informació i aportada», segons el que deia l’escrit del ministre.



El portaveu d’SDP vol manifestar la «manca de respecte del ministre de Finances als drets de control de l’oposició», tal com diu el comunicat de premsa que la formació a la minoria va enviar ahir. Les consideracions de Cinca es consideren mostres de «menysteniment de l’article 50 de la Constitució que atribueix al Consell General la competència de controlar l’acció política del Govern», afegeix el document.



«El control del Consell General al Govern suposa l’únic mitjà possible perquè les ciutadanes i els ciutadans, titulars de la sobirania, puguin controlar continuadament els governants», continua l’escrit de Naudi. La carta de Cinca feia referència a una demanda d’informació d’SDP sobre la duana. «La documentació demanada són milers de folis que ocupen 27 classificadors. Recopilar-la ha suposat un important nombre d’hores de treball de recerca als arxius de Duana i en fer còpies d’una documentació reiterativa dels darrers sis anys», deia l’escrit.