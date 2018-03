La cinquena etapa de la Volta passarà per la Seu

La 98a Volta Ciclista a Catalunya 2018 es podrà veure a l’Alt Urgell aquesta setmana. La cinquena etapa, el proper divendres 23 de març, tindrà la sortida a Llívia i finalitzarà a Vielha. La cursa, amb un recorregut de més de 1.250 quilòmetres en set etapes, comptarà amb la participació de 25 equips i 175 corredors. Entre els esportistes destaquen noms com ara Nairo Quintana, Alejandro Valverde, Rigoberto Urán, Warren Barguil o Fabio Aru, entre molts altres, segons informa RàdioSeu.



La sortida de la cinquena etapa serà cap a les 10.40h. Pels volts de les 12.00h està previst que els ciclistes passin per la Seu d’Urgell. Des d’allà seguiran el recorregut al llarg de la N-260 passant per diverses poblacions com Castellciutat, Montferrer i Adrall, entre d’altres, en una etapa amb un recorregut de 219,2 quilòmetres, la més llarga de La Volta. Al llarg de la jornada, els ciclistes hauran de superar el Port del Cantó, marcat a categoria especial, i el Port de Perves, de primera categoria.



El Servei Català de Trànsit (SCT), en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, ha establert un dispositiu especial de trànsit amb 1.000 agents aproximadament amb l’objectiu de garantir un bon desenvolupament de la prova esportiva i minimitzar els efectes que la cursa ciclista pugui tenir en els usuaris de la xarxa viària catalana.