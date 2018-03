Vot en ambient festiu (i íntim)

Al tancament d’aquesta edició encara no s’havia obert l’urna amb els vots, de la qual se pressuposava, tot i que ningú deia, que en sortiria Putin com a guanyador imbatible però el que sí sabien els organitzadors de les primeres eleccions presencials russes al Principat era la quantitat de gent que s’havia apropat per dipositar el vot. Bé, ho sabien més o menys i a través del següent càlcul: «Dels 516 residents, primer s’han de restar els 300 que tenen residència passiva, és a dir, que estan obligats només a passar 90 dies l’any al país, també s’han de restar els nens. Una vegada fet això, calculem que el 65% d’aquests han votat» va explicar el cònsol honorari de Rússia a Andorra, Pere Joan Tomàs.



Si intentem traduir aquesta xifra a una de més tangible, els residents que van dipositar el vot fregarien el centenar, als quals se’ls havia de sumar els turistes russos que van dipositar el seu vot al despatx del cònsol, una xifra que estava encara, ahir al tancament de la mesa, per concretar.

La presidenta de la mesa i Segona secretària de l’Ambaixada de Rússia a Espanya i Andorra, Nadezda Dementieva, va explicar que, precisament, havien estat els turistes els qui van fer convèncer l’ambaixador a Madrid, Yuri Korchagin, d’obrir un punt de votació, per primera vegada, a Andorra.



«La consideració cap a aquest país va néixer de la gran afluència de turistes russos que reben, calculem que avui mateix [per ahir] hi ha uns 600 nacionals de vacances al Principat», va explicar Dementieva.

L’ambient durant la jornada de votació de 12 hores, de les 08.00 a les 20.00 , va ser «festiu, perfecte i amb més persones de les que esperàvem», va manifestar el cònsol honorari satisfet. A més, Tomàs també va destacar el clima familiar i de comunitat que es va crear al seu despatx a la tarda, «el moment de més afluència», amb l’entrada en escena del «cafè i les pastetes» agermanadores. La presidenta de la mesa, va explicar que durant alguns moments de la tarda es van viure petites files de votants que esperaven, entretinguts, el seu torn per dipositar la papereta.

«Ara mateix hi ha unes cinc persones esperant per votar», comentava Dementeva al voltant de les 17.30, en un dels moments de més trànsit al despatx del cònsol honorari. «No hi ha hagut col·lapse en cap moment, això sí», s’afanyava a aclarir Tomàs, molt satisfet de com s’havia desenvolupat la jornada però alleugerit, alhora, que arribés el final del dia: «Han sigut molts dies de preparatius, ara toca descansar una mica, tot i que encara trigarem a marxar, abans que acabi el dia, la mesa ha d’enviar sí o sí els resultats a Moscou».