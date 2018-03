El Superior rebaixa la pena per introduir 1.600 grams de marihuana

El Tribunal Superior de Justícia ha decidit rebaixar a un any i sis mesos els tres anys de presó ferma que el Tribunal de Corts havia imposat el passat 12 d'octubre a un home de 56 anys resident al país per un delicte de tràfic de drogues. El tribunal de segona instància també ha dictaminat que els mesos restants passen a ser de presó condicional i que el pres s'haurà de submetre a tres anys de tractament i rehabilitació de la drogodependència, a més de tenir prohibit tornar a delinquir.

Quantitats desproporcionades

Segons Corts va considerar provat durant el judici, l'home, d'origen portuguès però resident a Andorra des de fa més de 33 anys, havia introduït al país 1.680 grams de marihuana des de la Seu d'Urgell a canvi de 600 euros. El pres va al·legar que la droga era per a consum propi, que té fills i néts al Principat, que ha treballat a quatre països diferents al llarg de la seva vida i que mai abans havia tingut antecedents penals de cap tipus. La seva defensa, a més, va recordar que "mai es va trobar cap balança de precisió o comunicació inculpatòria que provessin la distribució de la droga".

Tot i així, el fiscal va considerar que la quantitat trobada al domicili del pres estava "evidentment destinada al tràfic i no al consum esporàdic d'un porro cada 15 dies com va declarar a les autes l'acusat". Per això, va condemnar-lo a tres anys de presó ferma per un delicte major continuat de tràfic de marihuana en gran quantitat i un altre de contravenció penal continuada de consum individual del mateix estupefaent.

Altres modificacions

El Superior també ha modificat aquest matí altres sentències del Tribunal de Corts. D’entre elles, destaca la d’una dona que el passat 21 de setembre va ser condemnada a un any de presó condicional per un delicte major de lesions doloses causades amb objectes amb perill de causar lesions més greus a la víctima, que ha vist reduïda la seva pena de presó a la meitat. Tot i així, la indemnització de 2.000 euros que havia de pagar per compensar les lesions psíquiques ocasionades a la víctima ha augmentat fins als 2.600 euros.