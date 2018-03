El nou Centre de Reeducació Intensiva acollirà una quinzena de joves

El futur Centre de Reeducació Intensiva (CREI) que el Govern habilitarà a l’antiga residència Solà d’Enclar acollirà una quinzena de joves amb problemes de conducta i addicció als tòxics. Així ho ha explicat el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, després de signar el contracte d’arrendament amb el president de la comissió gestora del fons de reserva de jubilació de la CASS, Josep Delgado, propietaris de l’immoble. Aquesta quinzena de joves corresponen als que actualment es tenen controlats pel Govern, dels quals, una part, ja es troben ingressats en centres de fora del país.



Amb tot, el futur centre, que l’executiu preveu que es pugui obrir abans d’acabar l’any, tindrà capacitat per a una vintena d’usuaris d’entre 12 i 18 anys, i es preveu que puguin ser més, ja que d’entrada hi haurà dos pisos de l’antiga residència que no s’utilitzaran. De la mateixa manera no es descarta que si hi ha necessitat i demanda, l’atenció es pugui oferir a joves de més de 18 anys.



Pel que fa a les condicions de l’arrendament, l’Executiu pagarà 50.000 euros anuals (s’ha previst una carència d’un any) per una superfície de 2.100 metres quadrats. La setmana passada, el consell de ministres va acordar la licitació de la redacció del projecte d’obres que ha de permetre condicionar l’espai i es preveu que el concurs es publiqui dimecres al BOPA. Posteriorment es licitaran els treballs. Es calcula que la inversió necessària per adequar el centre serà d’un milió d’euros.



Espot també ha explicat que es fixarà un preu públic per a l’ús del CREI que ha qualificat de «raonable» que les famílies hauran de satisfer o no en funció de les capacitats econòmiques. «Ningú quedarà exclòs per motius econòmics», ha assegurat, recordant que l’ingrés es farà per derivació judicial, igual que a la Gavernera.



El Govern ha previst que pugui donar feina a uns 25 professionals que donaran atenció psicològica, psiquiàtrica i mèdica als interns. De la mateixa manera, es negocia amb el ministeri d’Educació perquè els joves ingressats també puguin seguir estudis.