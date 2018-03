Les defenses del judici de BPA preparen el recurs per al TC

El Tribunal de Corts ha rebutjat l’incident de nul·litat presentat pels advocats defensors dels 25 processats en el cas BPA. Els lletrats demanaven a Corts que rectifiqués la decisió d’acceptar que el Govern seguís a la causa com a acusació particular i els accionistes minoritaris i preferentistes com a actors civils. Ara, les defenses estan pendents de reunir-se per presentar el següent pas: un recurs al Tribunal Constitucional.



L’arribada de la qüestió a l’alt tribunal podria allargar encara més la represa del judici. S’espera que, com a mínim, el cas no es reprengui fins a finals d’any, ja que el Constitucional està col·lapsat de feina i pot trigar en donar una resposta.



Si el TC tampoc donés la resposta que esperen els processats, els lletrats defensors podrien portar el cas fins a Estrasburg. Amb tot, aquesta decisió no faria allargar el procés ni el reinici del judici perquè Pijuan va deixar molt clar des del principi que només esperaria a esgotar la via judicial interna i no la internacional.

De Corts al Constitucional

En un inici, el tribunal presidit per Josep Maria Pijuan va dictaminar que tant l’Executiu com els accionistes minoritaris estaven legitimats per seguir en la causa. Vista la resolució, les defenses van insistir i van presentar l’incident de nul·litat perquè Corts rectifiqués. Amb tot, els advocats dels processats eren conscients que el més provable era que el tribunal sentenciés novament el mateix, però per recórrer a una instància més elevada és necessari fer l’incident de nul·litat.



Els advocats consideren que el Govern ha de ser expulsat de la causa per falta de legitimació i al·leguen també que s’ha vulnerat l’article 10 de la Constitució. A més, els lletrats critiquen que fins ara Corts només hagi dictaminat sobre la qüestió prèvia que posava en dubte si el Govern i els actors civils havien de seguir en el procés judicial i no sobre la resta. Al seu entendre, el tribunal ha de donar resposta a totes les qüestions prèvies presentades abans que es reprengui el judici.