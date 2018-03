Un detingut i un ferit després de barallar-se a casa

Dels 21 detinguts que hi va haver la setmana passada, tres es deuen a baralles. La més forta es va produir la nit del diumenge, quan dos joves de 21 i 23 anys que comparteixen pis, es van barallar, trencant mobiliari del seu propi immoble i danyant la porta dels veïns. Mentre un va ser detingut per diversos delictes, l’altre va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell per una lesió a l’oïda. Ambdós van agafar un ganivet, tot i que no el van arribar a fer servir.



La primera baralla però, va tenir lloc durant la matinada de dilluns en un local d’oci del Pas de la Casa, quan, segons fonts policials, «una persona va caure al terra donant-se un fort cop al cap, sagnant abundantment». El germanastre del ferit, de 34 anys, va ser detingut per delictes d’injúries i resistència als funcionaris. El mateix dilluns, a les 11.15 del matí, dues persones es van barallar a la via pública, a la Massana. Una d’elles, de 23 anys, va ser detinguda després de propinar un cop de puny i una puntada de peu al cap de la víctima. Pel que fa a delictes contra la salut pública, cinc persones van ser detingudes, quan accedien al Principat en diferents vehicles particulars, a la frontera del riu Runer, per possessió de diverses drogues. A més, dos joves, un d’ells menor d’edat, van ser detinguts també per adquisició d’estupefaents a Andorra la Vella. Pel que fa a l’operació Niu, tres residents de 19, 22 i 23 anys van ser detinguts a la capital, dimarts durant el dia. També, una dona i dos homes, tots d’entre 20 i 30 anys, van ser detinguts per delictes contra la seguretat del trànsit: els tres superaven la taxa d’alcoholemia permesa, tot i que només un d’ells va patir un accident de danys materials. D’altra banda, es va detenir a una persona per un delicte contra l’Administració de Justicia, tres més en l’operació Yimin i una més per l’enfrontament verbal amb un agent de circulació a Canillo.