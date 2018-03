La campanya de conscienciació tanca amb gairebé mil infraccions

Entre el 15 de febrer i el 15 de març, el cos de Policia ha realitzat una campanya de comportaments al volant en la qual s’han detectat 976 infraccions. L’objectiu ha estat localitzar i sancionar les imprudències dels conductors que poguessin derivar en situacions de risc i reduir, així, els accidents de trànsit, especialment en les carreteres secundàries de totes les parròquies. La infracció més habitual és la de sobrepassar la velocitat de conducció permesa, amb 919 casos detectats pels radars mòbils. No respectar la senyalització horitzontal de la calçada (27), no respectar els senyals (23) o, els avançaments indeguts (5), són les altres infraccions més comunes. Tot i això,cal destacar, que només s’ha detectat una infracció sobre no adaptar la velocitat en funció d’encreuaments, escoles i aglomeracions i una altra sobre no respectar els semàfors. Pel que fa a conducció temerària, no cedir el pas, tant als vehicles que tenen preferència com als vianants, no s’ha registrat cap delicte La publicació d’aquestes dades forma part de la política d’intentar reduir la sinistralitat i garantir la seguretat de conductors i vianants.