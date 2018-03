SDP vol que es replantegi l’embelliment de Meritxell

Els docents estan decidits a reivindicar el que creuen just

D’altra banda, per revitalitzar el turisme volen una remodelació de la rotonda de la Margineda i que el centre de congressos es mantingui com a equipament públic.

De la mateixa manera critiquen que no s’hagi fet una consulta pública ni s’hagi demanat el parer a la FAAD i que «les promeses de la majoria de voler pacificar el trànsit hagin quedat aparcades».

El comitè local d’SDP d’Andorra la Vella ha volgut manifestar la seva «preocupació» pel cost de prop d’onze milions d’euros que tindran, finalment, les obres d’embelliment de l’avinguda Meritxell. Consideren que els treballs estan «mal plantejats» des d’un inici, recordant que fins i tot el Col·legi d’Arquitectes els va boicotejar. Per això demanen al comú que «reflexioni» i s’adoni del plantejament «equivocat». Segons han informat mitjançant un comunicat, creuen que cal «retornar el projecte a mans dels arquitectes. Ells són els professionals més ben preparats per comprendre, concebre i planificar el projecte en la seva globalitat».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació