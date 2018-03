La remodelació de Carlemany: adeu al quitrà i més seguretat

Malgrat que l’avinguda Carlemany ja és un eix comercial sense trànsit rodat i adaptat a la mobilitat dels vianants, un cop més tornarà a experimentar canvis per «deixar de costat l’aspecte de quitrà i carrer convencional i passar a tenir un paviment únic i una gran voravia», va subratllar ahir el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, en la inauguració de l’exposició pública del projecte d’embelliment de l’avinguda. Serà passat Setmana Santa quan s’iniciaran les obres, en el tram comprès entre el carrer de la Unió i l’avinguda de les Escoles, uns treballs que haurien d’allargar-se com a molt fins a finals d’aquest any, segons les previsions del comú.

En el ple del proper 28 de març, la corporació escaldenca adjudicarà les obres a una de les sis empreses que van presentar-se al concurs públic que va tancar el passat dijous. «El departament d’Urbanisme està estudiant totes les ofertes i encara no tenim cap resultat», va explicar la cònsol major, Trini Marín. Ara per ara, el pressupost previst per a la reforma és d’entre 2,5 i 3 milions d’euros, tot i que es veurà incrementat a causa d’altres elements que s’han afegit a última hora, com la reforma dels carrers adjacents o la seguretat. Des del comú, van avançar que les obres es desenvoluparan en quatre trams i dues fases consecutives.

Parada a l’estiu

Tal com es pot veure en els panells exposats al llarg de tot l’eix comercial, els treballs consistiran, per una banda, en la pavimentació del vial central de l’avinguda, per tal d’equiparar-la a les parts laterals, i per l’altra, en la substitució del mobiliari urbà i la millora de l’accessibilitat. Després de Setmana Santa, va matisar el cònsol menor, es començarà a treballar en la remodelació de la part superior i inferior a la vegada. «L’objectiu és que abans de l’estiu s’hagi enllestit el tram que va de l’avinguda de les Escoles a la plaça Coprínceps per tal de tenir-la deslliurada per als espectacles que hi ha previstos a l’estiu», va especificar Calvet. «I al mateix temps s’estarà fent el tram que va del carrer de la Unió fins al de Sant Antoni, encara que no passaria res si a l’estiu no s’hagués enllestit», va afegir el cònsol menor.

Al juliol s’aturaran els treballs per deixar lliure l’espai públic coincidint amb la temporada alta

Aleshores, es farà una parada des de finals de juny fins a mitjans de setembre, coincidint amb la temporada alta a Andorra. I, com va explicar Marín, els treballs es reprendran després de la prova ciclista de la Vuelta a España, al setembre, quan només quedarà per fer el tram central, entre la plaça dels Coprínceps i el carrer de Sant Antoni. Els treballs en aquesta part es desenvoluparan «en dues fases –entre els carrers de Sant Antoni i ciutat de Sabadell, i d’aquest a la plaça Coprínceps– perquè cal facilitar els accessos a l’avinguda Carlemany», va informar Calvet. Mentre que la cònsol major va expressar el desig que els treballs finalitzin abans del pont de la Puríssima, el cònsol menor va apuntar que probablement s’allargaran fins al Nadal.

Pel que fa al mobiliari, el Comú d’Escaldes-Engordany ha recorregut a la mateixa casa que el d’Andorra la Vella ha utilitzat per a la remodelació de l’avinguda Meritxell, que també començarà el proper mes d’abril. Encara que no serà tot igual, recorrent al mateix proveïdor sí que es podrà aconseguir «unicitat» en tot l’eix comercial, va subratllar Calvet.

Coordinació

La cònsol major va remarcar que abans de llançar el concurs per adjudicar les obres el comú s’havia estat reunint amb tots els agents implicats de l’avinguda Carlemany: taxistes, cossos de seguretat, hotelers, restauradors i transportistes, per tal de solucionar els problemes que ocasionaran les obres. Amb l’últim col·lectiu, per exemple, van acordar eliminar els punts de càrrega i descàrrega de l’eix comercial i habilitar espais amb aquesta finalitat als carrers adjacents i pàrquings més propers, que disposen de mitja hora gratuïta per a aquest ús.

Els elements de protecció fan incrementar el cost

A banda del projecte d’embelliment de l’avinguda Carlemany, hi ha previstos dos elements més que faran augmentar la despesa de les obres. «El pressupost està al voltant del que havíem previst, però pujarà una mica per sobre perquè hem afegit la seguretat i els trams travessers», va justificar Calvet. D’una banda, s’està treballant en la seguretat de l’avinguda per prevenir els possibles atacs terroristes o vandàlics. Per a això, el cònsol menor va explicar que tenen una opció pressupostada que consistiria a col·locar clots que pesen 400 quilograms. «Tot i així, es tracta de l’opció més cara i n’estem mirant d’altres que podrien ser més eficients i econòmiques», va confessar Calvet. Pel que fa als carrers adjacents a l’avinguda Carlemany, el comú n’ha planificat també la pavimentació perquè deixin d’estar enquitranats.