Un facsímil del testament de Pompeu Fabra, en exposició a la primavera

Amb motiu de la celebració el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra, el Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha preparat diverses activitats per commemorar l’efemèride. Entre aquestes activitats destaca la presentació en exclusiva, per exprés desig dels hereus de l’insigne filòleg, de la còpia exacta i autenticada del testament que Fabra va formalitzar a Andorra el 27 de novembre de 1947, uns mesos abans de la mort, el 25 de desembre de 1948, per tal que el document que recollia les seves últimes voluntats pogués estar redactat en llengua catalana.



Amb el permís dels hereus, la Cambra de Notaris ha cedit al Govern una còpia escanejada de molt alta densitat, que reprodueix fins i tot els accidents del paper, per la qual cosa tant el valor documental com el sentimental del text romanen gairebé intactes en l’exemplar que es presentarà en exposició per a disposició del públic a la planta baixa de l’edifici administratiu durant uns mesos, en una nova escenografia que es muntarà aquesta primavera. El document original haurà de complir 100 anys d’antiguitat per sortir a la llum.