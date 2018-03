Vinyes es retira a la primera prova del CERA

Cop dur per a Joan Vinyes a la primera cita del Campionat d’Espanya de Ral·lis d’Asfalt (CERA). Quan tot just es trobava a la tercera especial del Ral·li do Cocido, es va veure obligat a abandonar a causa del trencament de l’embragatge quan es trobava al capdavant de la classificació.

La prova gallega es va disputar en unes condicions meteorològiques adverses, amb vent, pluja i fred. Després del shakedown i una primera secció per tram urbà, on el pilot andorrà va ser prudent i va perdre unes dècimes, es va saber adaptar i liderava la classificació de la categoria N5 i era quart a la general, però a la tercera especial va patir el trencament de l’embragatge del seu Suzuki Swift R+, que el va deixar fora de cursa. «Ha estat tot molt inesperat. Ens hem quedat en punt mort i no va haver-hi manera d’engranar cap velocitat. A pesar que les especials estaven molt delicades teníem un excel·lent ritme», assenyalava Vinyes. La pròxima etapa del campionat serà el Ral·li Sierra Morena, del 12 al 14 d’abril.

Podis a Andalusia

La Pujada Estepona-Peñas Blancas era la primera prova del Campionat d’Espanya de Muntanya (CEM). Els pilots andorrans van tenir un paper destacat en aquest debut del calendari. Gerard de la Casa va guanyar la categoria de turismes i era tercer a la general, mentre que Edgar Montellà va ser segon en CM-Promoció i era vuitè en scratch. «Començar la temporada en el CEM amb un triomf és una satisfacció molt gran. Cal afegir que, els principals rivals que tindrem durant la temporada són de la comunitat andalusa i disputen carreres a Peñas Blancas des de fa molts anys», indicava De la Casa, assenyalant que a la cursa «tot ha funcionat com havíem previst amb Baporo Motorsport, a pesar que la climatologia ha estat molt dura i en alguns moments ha complicat el treball de tots els presents en la prova».