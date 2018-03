El PS alerta que DA aigualirà el projecte de Llei d’emprenedoria

Els docents estan decidits a reivindicar el que creuen just

El PS està convençut que, després de les esmenes, quedarà «un text de mínims, com ja va passar amb la llei de cooperatives». Les principals fites que planteja el projecte de Llei de l’emprenedoria és la creació d’empreses sense la necessitat d’una societat i una plataforma oficial de crowdfunding que estaria regulada per l’INAF.

El PS va alertar ahir en una roda de premsa sobre les alteracions que, a parer seu, patirà el projecte de Llei de l’emprenedoria que van presentar, una vegada entri a la comissió d’economia, previsiblement a principis d’abril. Actualment els grups estan formulant les esmenes al text. Els membres del partit Pere López i David Ríos van informar que s’han estat reunint amb les diferents confederacions empresarials del país per parlar de la llei i que han obtingut el seu suport i comparteixen l’opinió que «és una mesura necessària», segons van relatar. A més, van afegir, «sabem que DA també s’ha reunit amb ells, així que en coneixen l’opinió i haurien de deixar de banda els partidismes perquè és un bon text».

Per Mireia Aguilar

