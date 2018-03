Purito i Hermida ja roden a la llegendària carrera sud-africana

Joaquim «Purito» Rodríguez i el seu company José Hermida van completar ahir la primera etapa de la mítica ABSA Cape Epic. El duo va acabar en 31a posició, a 22,40 dels vencedors de l’etapa, Manuel Fumic y Henrique Avancini.

D’aquesta manera es van situar en 29ª posició de la general després d’una jornada de 110 kilòmetres i 1.900 metres de desnivell acumulat, una etapa amb sortida i arrribada a Robertson. Al pròleg, celebrat el dia anterior, van acabar en 22a posició, a 3,48 dels ciclistes Nical Rohrbach i Daniel Geismayr.

Avui es disputa la segona etapa amb també sortida i arribada a la mateixa localitat. És una etapa de 106 kilòmetres i 2.000 metres de recorregut.

«Cada Cape Epic és una aventura inesperada», amb aquestes paraules el ciclista resident a Andorra va voler mostrar el seu amor per la prova abans de començar el repte. «Aquest any he tingut més temps per preparar-me i tinc més experiència amb la bicicleta de muntanya, tinc més confiança i més bones sensacions», explicava.