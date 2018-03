Sanció d’un any sense jugar per a l’Atlètic Amèrica

Amb les fases regulars finalitzades, la Federació Andorrana de Futbol va realitzar els sorteigs dels diferents play-off, tant de la Lliga Multisegur Assegurances com de la Lliga Biosphere. Qui no hi serà és el CF Atlètic Amèrica, que serà sancionat un any sense jugar després d’haver estat expulsat.

El comitè de competició va retirar de la lliga de la Segona Divisió a l’equip per cometre tres alineacions indegudes. El club va portar el cas al d’apel·lació, que tampoc li va donar la raó. Aquesta circumstància comporta a que sigui sancionat amb un any sense poder competir. L’entitat té l’opció de dirigir-se ara al tribunal juridico-esportiu.

Sorteig

El líder de la Primera Divisió, el Vallbanc FC Santa Coloma, iniciarà la lluita pel títol el 7 d’abril contra l’FC Lusitans, el quart classificat. L’endemà iniciarà els play-off el segon de la taula, la UE Engordany, que s’enfrontarà al Restaurant Tic Tapa UE Sant Julià. Els dos primers es trobaran a la segona jornada. El final del campionat serà el 13 de maig. Al play-off pel descens, a la data inicial els enfrontaments seran Inter Club Escaldes-Penya Encarnada d’Andorra i Nóbrega Constructora FC Encamp-UE Santa Coloma.

Als play-off d’ascens hi participen cinc conjunts. La primera jornada consta dels partits M-Perruquers Atlètic Club Escaldes-CE Carroi i Assegurances Generals FC Orcino-Immobiliària CISA FS La Massana. El CE Jenlai descansarà. La Copa Federació arrencarà el 25 de març, amb quatre equips participants. La competició arrenca amb els duels UE Santa Coloma B-Fundació Kalilu Jammeh FC Encamp B i Restaurant Càmping Valira Ranger’s FC-Santos Espais Interiors SL FC Lusitans B.