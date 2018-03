El TC estudiarà la postura del síndic en l’afer del grup mixt

El Tribunal Constitucional (TC) estudiarà si les decisions del síndic general, Vicenç Mateu, van vulnerar algun dret durant la reorganització del grup mixt, després que els cinc consellers exliberals s’hi incorporessin. Tot plegat respon al recurs d’empara que va presentar el socialdemòcrata Pere López, en considerar que la postura de Mateu els havia «lesionat» i que la destitució de López com a president del grup mixt era «improcedent». El recurs, que ha estat acceptat a tràmit recentment, també exposava que el síndic no ha respectat un dret fonamental com és la representació de la ciutadania a través dels consellers escollits.



Així, l’Alt tribunal entén que «existeix un contingut constitucional clar en el plantejament del recurs d’empara», per la qual cosa investigarà si la destitució de López per part del síndic és contrària a la Constitució i si es va efectuar amb vulneració dels seus drets i llibertats fonamentals. També haurà de valorar si la convocatòria de la Junta de Presidents del 8 de gener havia de ser anul·lada, tal com va demanar el socialdemòcrata.



En un inici, el PS va presentar un recurs a la Sindicatura expressant el seu malestar pel fet que el síndic no contactés amb López des d’un bon inici quan van arribar els cinc nous consellers al grup i que, després, a parer del socialdemòcrata, no exercís correctament les seves funcions. El document, però, va ser desestimat per l’organisme legislatiu. Davant d’aquest rebuig, els socialdemòcrates van decidir tirar endavant la tramitació judicial.