El cos de Samuel Prada ja està en mans del consolat espanyol

ja està en mans de les autoritats espanyoles el cos de Samuel Prada León, el resident originari de Galícia que va ser assassinat per l’exèrcit turc a la localitat siriana d’Afrin el 10 de febrer, mentre lluitava contra l’Estat Islàmic. Tot i que ha estat impossible rebre la confirmació del ministeri d’Afers Exteriors d’Espanya i del cònsol espanyol a Andorra, Antonio Prats, la mare del difunt, Beatriz Prada, va afirmar ahir a EL PERIÒDIC que el cos del seu fill ja s’ha pogut traslladar al consolat espanyol de l’Iraq, a la ciutat d’Erbil.

Prada va morir combatent a primera línia amb les milícies kurdes de les Unitats de Protecció del Poble (YPG) en una zona que ha estat continuadament bombardejada per Turquia. El difícil accés al terreny de guerra on va perdre la vida ha allargat el trasllat del cadàver a la institució espanyola més propera.



La mare va explicar que ara estan fent-li les proves d’ADN per comprovar la seva identificació i poder-lo repatriar a Andorra. «Estan fent les proves genètiques perquè el cos està deteriorat i les fotografies no són vàlides per identificar-lo», va apuntar Simon de Montfort, un milicià valencià que va lluitar al costat de Prada l’any passat al front de Raqqa, al nord de Síria. «El més difícil era treure’l de la zona de conflicte i traslladar-lo a Ebril», va afegir de Montfort. De Montfort estima que la repatriació es podria fer en un mes com a màxim. La mare està a l’espera del que li diguin des del consolat espanyol d’Andorra. Pel que fa al cost del trasllat, tal com ja va avançar aquest rotatiu fa dues setmanes, la milícia kurda es farà càrrec de les despeses del transport per evitar que els familiars carreguin amb el pes econòmic que suposa el tràmit.



Samuel Prada, de 24 anys, va ser el primer espanyol no jihadista mort a Síria. Segons subratllen des dels seu entorn més proper, va anar-hi per col·laborar i ajudar les víctimes de la guerra. El jove va ser assassinat en un bombardeig, en el marc de l’operació Branca d’olivera, que Turquia executa des del 20 de gener amb el suport de grups rebels siris i en contra de les milícies kurdo-sirianes, considerades terroristes pels vincles que tenen amb el Partit de Treballadors del Kurdistan (PKK).