El casino Cirsa Andorra crearà 118 llocs de feina indefinits

Si el grup espanyol Cirsa guanya el concurs públic per construir i explotar el primer casino del país, es crearien 118 llocs de feina directes i indefinits, i prop d’un centenar d’indirectes i induïts, segons van explicar ahir Christian Pérez i Carlos Duelo, dos representants de Cirsa i George Kapital, en una presentació informal del projecte als mitjans. A més, es va avançar que un cop s’obrís al públic el complex, s’estimen 750 places de treball temporals per cobrir els 150 esdeveniments que es volen organitzar cada any. El casino s’inauguraria el 2020.



Una de les novetats que es van anunciar ahir sobre el casino que es vol erigir al Clot d’Emprivat –descampat proper a la rotonda de la Dama de gel–, és la incorporació de l’empresa francesa Tranchant com a soci inversor de la societat promotora de l’anomenat Casino Cirsa Andorra. Aquesta companyia, d’origen familiar, està dedicada a l’entreteniment des de l’any 1987. Compta amb 16 casinos a França, un a Suïssa, tres hotels i 18 restaurants.



Els representants de la societat promotora del Casino Cirsa Andorra consideren que la participació d’aquest soci inversor aportarà un valor afegit al grup licitant, per l’experiència empresarial en el sector de l’oci i pel profund coneixement del client francès. Amb l’adhesió de Tranchant al projecte, els impulsors del complex volen cobrir el públic francès, espanyol i andorrà, amb corporacions de les tres nacionalitats.

Una torre residencial

Encara no hi ha imatges virtuals de com serà l’equipament per dins i per fora. Primer caldrà que es reuneixin els integrants de Cirsa i George Kapital amb els de Tranchant. La reunió en què es presentaran els primers esbossos del projecte tindrà lloc el proper 5 d’abril, a través d’una videoconferència. Tot i que falten detalls per concretar, el grup preveu la construcció de dos edificis. Un dels edificis estarà destinat únicament al casino i a serveis complementaris com espectacles. En l’altre, s’hi ubicarien habitatges de luxe, un hotel de cinc estrelles gestionat per una «prestigiosa cadena internacional» i un centre comercial, que oferirà productes de marques premium.

L’edifici del casino comptaria amb una superfície de 2.500 metres quadrats distribuïts en tres plantes, incloent oferta de joc, un restaurant, bars i sales per a esdeveniments. També hi hauria una terrassa per a música en viu. A més, comptaria amb un aparcament subterrani i espais per al personal, amb un total de 4.805 metres quadrats.

Inversió de 140 milions d’euros

La inversió de la torre que acollirà l’hotel suposarà una inversió de 140 milions d’euros i les instal·lacions del casino comportaran el desemborsament d’entre 10 i 12 milions d’euros. Cirsa ha volgut ampliar les aliances no només amb França sinó amb el Regne Unit, atraient l’arquitecte londinenc Norman Foster per coordinar el projecte immobiliari. La xifra milionària que proposa Cirsa és una de les més altes d’entre les vuit empreses restants que també lluiten per l’adjudicació del casino.



De fet, Cirsa preveu el mateix volum d’inversió que el grup Genting, que també inclou una zona residencial, a la qual aportaran 35 milions d’euros addicionals als 105 milions que serviran per finançar les plantes destinades a l’activitat del casino, al pàrquing, el mercat gastronòmic, les suites VIP i el centre mèdic.



D’entre les propostes de Cirsa, es planteja un conveni amb la Universitat d’Andorra per crear una escola de croupiers al país.