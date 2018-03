La vaga de funcionaris divideix la junta del sindicat de duaners

Les diferències entre funcionaris respecte a la manera d’encarar la reforma de la llei de la funció pública està modificant algunes estructures sindicals. L’organització sindical de duaners ja n’ha patit les conseqüències, amb la dimissió de dos integrants de la junta. Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el primer i segon secretari del sindicat, Josep Sinfreu i Xavier Simon, han deixat de representar l’organització perquè, a diferència de la majoria, volien evitar la vaga que finalment es va convocar el dijous i el divendres de la setmana passada.



Els dos exsindicalistes sempre han considerat que la reivindicació contra la nova llei, que està a punt d’entrar a tràmit parlamentari, s’ha d’afrontar a través de mobilitzacions alternatives a les aturades. Tot i estar en contra del canvi legislatiu de l’administració pública, descartaven l’opció de la vaga per evitar afectar el dia a dia de turistes i residents. En definitiva, deien que no volien perjudicar «persones que no tenen res a veure» amb les demandes del col·lectiu duaner.



«Nosaltres teníem una línia diferent a la resta. No em veia amb cor de fer una cosa d’aquesta magnitud i vam decidir apartar-nos per deixar que persones més adequades, com les que formen part de l’USdA, ho poguessin dur a terme», va explicar ahir Sinfreu. El duaner subratlla que en cap cas descartava del tot organitzar una vaga. «Es podria haver fet, però una mica més tard. No volíem que la vaga fos la punta de llança», va afegir. «Penso així, no sé si equivocadament o no. Ja ho veurem», va apuntar l’exsindicalista.

A més, la junta també ha patit la baixa d’un altre membre, Carles Sierra. La seva decisió, però, es deu a motius personals i desmenteix que sigui per la seva posició sobre la convocatòria de la vaga. Amb les tres baixes, la junta ha passat dels nou als sis membres. Ara, Joan Pau Cuberes és un dels portaveus del sindicat. «Encara estem fent el traspàs d’alguns temes, però Joan Pau Cuberes és el que portava les negociacions a la taula de la funció pública, així que està molt al dia», va destacar Sinfreu.

Centrats en altres demandes

A banda de rebutjar la nova llei de la funció pública, que és considerada per la majoria de funcionaris com una «retallada de drets», els membres que han deixat la junta del sindicat de duaners prioritzen les queixes concretes del col·lectiu que representen; és a dir, les demandes que els treballadors de la duana fa temps que reivindiquen.



El gran reclam que arrosseguen des de fa dos anys és el de l’augment del nombre d’efectius. Si ara hi ha una trentena de treballadors, la plantilla mínima requerida hauria de comptar amb 42 efectius, segons defensen des del sindicat. A més, també demanen que es millorin les instal·lacions on treballen, especialment, les casetes de la duana. Finalment, també volen que es canviï el sistema informàtic. L’anomenat programa Viator que utilitzen a la duana, els impedeix fotocopiar o digitalitzar la documentació que els entreguen els transportistes de mercaderies. El col·lectiu vol que s’instal·li un nou sistema que els permeti tenir menys feina administrativa i més temps per dedicar-se al control a la frontera.