Salut llança una guia sobre els al·lèrgens en aliments no envasats

El Govern ha presentat aquest dimarts la Guia d'al·lèrgens en aliments no envasats, un document dirigit principalment als establiments de comerç al detall d'alimentació i del sector de la restauració, però útil també per a tota la ciutadania. D'aquesta manera, pretén fer compliment del nou Reglament relatiu a la informació alimentària lliurada als consumidors, aprovat a principis del 2017 i d'aplicació obligada a partir del gener del 2019, una vegada finalitzi el període transitori de dos anys.

"La guia proporciona informació de forma planera i senzilla", ha destacat el cap d'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn, Josep Casals. El document detalla els continguts que s'han d'especificar en els aliments no envasats per tal d'informar sobre els al·lèrgens que contenen. I Casals ha insistit en la necessitat de seguir les indicacions perquè "hi ha famílies que decideixen la seva destinació turística en funció d'això, de si tenen un fill que és al·lèrgic i si en el punt de destí es garanteix aquesta informació".

Aquest any el Govern només ha rebut la queixa d'una persona de fora d'Andorra que va anar a un establiment de restauració i que no va ser atesa degudament quan va demanar informació alimentària en relació amb el seu fill. "Per això, hem de preparar-nos per les exigències de la societat en què vivim", ha posat de relleu el cap d'Àrea de Seguretat Alimentària i Entorn.

Formació i col·laboració

El Govern ha anunciat que aviat posarà en marxa un taller formatiu, a través de la Cambra de Comerç, dirigit al personal dels diferents sectors perquè aprenguin a identificar els al·lèrgens en les etiquetes dels productes alhora que siguin conscients de la seva responsabilitat, "ja que la mala interpretació de les etiquetes pot produir un problema greu de salut", ha recordat Casals.

Per a la realització de la guia, el Ministeri de Salut ha tingut en compte la realitat empresarial del país, formada per petits establiments comercials i per tots aquells negocis que elaboren i serveixen menjars preparats, establiments que venen productes sense envasar a altres establiments, així com comerços de venda al detall en els quals és habitual el subministrament de productes alimentaris no envasats als consumidors.

A partir d'avui, la guia i tot el material de suport ja es poden trobar i consultar a la pàgina web del Ministeri de Salut i a les de totes les associacions i entitats col·laboradores que s'hi han adherit.