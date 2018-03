La Cursa popular canvia el recorregut i suprimeix el traçat de 5 quilòmetres

La inversió no es pot calcular en funció dels euros invertits

Les obres de remodelació que s'iniciaran pròximament a les avingudes Meritxell i Carlemany han obligat a fer canvis en la novena edició la novena Cursa popular illa Carlemany-Dia de l'esport per a tothom, que se celebrarà el 13 de maig. El secretari d'Estat d'Esports, Jordi Beal, ha anunciat que se suprimeix el traçat de 5 quilòmetres i enguany només es podrà fer el recorregut curt, de dos quilòmetres, i que el traçat s'iniciarà al centre comercial i finalitzarà al carrer dels Veedors d'Escaldes-Engordany en substitució de l'habitual Parc Central, passant per les avingudes Copríncep de Gaulle i del Pessebre. Així, tot i que aquesta decisió pot fer perdre inscripcions de corredors més professionals, Beal ha destacat que l'objectiu és que l'activitat sigui familiar i festiva, amb l'objectiu de fomentar els hàbits saludables.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació