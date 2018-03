Purito i Hermida, amb força i il·lusió a la Cape Epic

Joaquim Purito Rodríguez i José Antonio Hermida mantenen les ganes i la il·lusió a l’ABSA Cape Epic tot i haver perdut temps ahir (38,53) durant la segona etapa de 106 kilòmetres amb sortida i arribada a la ciutat sud-africana Robertson. A la general es van situar a la 41a posició. Això passava mentre Manuel Fumic i Henrique Avancini repetien victòria i mantenien el lideratge a la prova.

No obstant, el seu objectiu no és la victòria, però sí que busquen un bon resultat i una magnífica experiència.

L’etapa d’avui, que surt de Robertson i arriba a Worcester, té una distància de 122 km i un desnivell acumulat de 1.800 metres. És la més llarga de la competició i sens dubte, serà un autèntic trenca cames. Els primers 20 kilòmetres tenen tres ascensions i després arriben al repte del dia: Penn Hill, amb els últims 3.500 metres molt durs. Per acabar, la ruta fins a Worcester requereix un plus de tècnica i control. Els ciclistes hauran d’anar amb compte amb els neumàtics. La competició està més emocionat que mai.