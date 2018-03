Vargas i Moreno, campions d’Andorra de supergegant

Cande Moreno i Matías Vargas són els nous campions d’Andorra de supergegant. Ahir van aconseguir el títol a la pista Àliga de Grandvalira. A més, es van disputar els supergegants FIS masculí i femení.

Al campionat nacional, el millor andorrà va ser Matías Vargas, qui va guanyar la cursa amb un temps de 56,54. La segona posició va ser per Xavi Salvadores, qui va marcar 57,67 i tercer va ser Àlex Rius, amb un temps de 57,74. Quart va ser Albert Pérez, cinquè, Robert Solsona, novè, Xavi Cornella, 12è, Lucas López, 15è, Albert Torres, 19è, Nico Castro i 21è, Arturo León.

Per altra banda, la millor andorrana va ser Cande Moreno, que va acabar tercera de la prova amb un temps de 59,79. La carrera la va guanyar la britànica Cara Brown amb 56,79. La segona andorrana va ser Laura Arnabat, que va quedar quarta a la prova amb un temps de 1.00,01. Xènia Rodríguez va quedar sisena a la cursa i es va convertir en la tercera andorrana amb un temps de 1.02,65. A més, Clàudia Mijares va acabar en 7a posició, amb un temps de 1.02,71.

En la cursa FIS, en categoria masculina de supergegant, la victòria va ser per Xavi Salvadores, qui va marcar un temps de 55,81. La segona posició va ser per Albert Pérez, amb un crono de 56,35. La quarta posició va ser per Àlex Rius mentre que la vuitena va ser per Robert Solsona. Xavi Cornella va quedar en 10a posició, Nico Castro en 13a, Albert Torres en 17a i Arturo León en 19a.

En la categoria femenina, Cande Moreno va aconseguir la tercera posició de la cursa amb un temps de 58,56, a 1,07 de Cara Brown, vencedora de la competició. Laura Arnabat va ser quarta i Cènia Rodríguez, vuitena.

Marc Oliveras, 10è a França/ L’esquiador andorrà va quedar desè als entrenaments dels Nacionals de França de descens, que es disputen a Chatel. Va marcar un crono de 1.14,17, a 1,18 de Nicolas Raffort, el millor del dia. Avui es disputa un descens FIS a la mateixa estació. El descens nacional francès se celebrarà demà dijous.