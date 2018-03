El Míting d’Encamp tindrà 400 participants

La inversió no es pot calcular en funció dels euros invertits

En total, hi participaran 15 clubs. Cinc d’ells seran del Principat: el Cleser, el Sant Julià, el Serradells, l’Escaldes i l’Encamp. La resta seran el CN Sant Boi, l’Esplugues, el CN Molins de Rei, el Granollers, el CN Berga Tossalet, el CN Berga Ressort, l’Atletisme Osca, el CN Viladecans, el Cabrera de Mar i el Puigcerdà. La competició comptarà amb un total de sis categories repartides en prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, júnior i absolut. Per altra banda, tots els participants hauran de disputar proves eliminatòries. L’arbitratge correrà a càrrec de la Federació Andorrana de Natació i la Federació Catalana de Natació.

Per El Periòdic

