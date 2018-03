La cursa popular canvia el seu recorregut per les obres

La cursa popular illa Carlemany, que se celebrarà el proper 13 de maig com a acte central del dia de l’Esport, arriba a la seva novena edició amb canvis. Patirà modificacions importants en el traçat perquè just en aquell moment estaran en marxa les obres de remodelació de les avingudes Carlemany i Meritxell que han de començar a l’abril. A més, se suprimirà la cursa de cinc quilòmetres i totes les categories tindran un sol recorregut de dos quilòmetres, però que serà més exigent que en els anys anteriors.

El recorregut s’iniciarà a l’illa Carlemany i pujarà cap a la part alta d’Escaldes-Engordany, passant per les avingudes Copríncep de Gaulle i Pessebre, per tornar a baixar pel costat de Caldea i acabar al carrer dels Veedors, a la zona del Prat del Roure, va explicar ahir el secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal. Tot i que es tracta d’un canvi puntual, l’organització tem que no s’iguali la participació de les últimes edicions, que ha rondat les 3.500 persones. «Si superem les 2.000 inscripcions ja serà un èxit», va apuntar Beal.

La competició, que té com a objectiu fomentar els hàbits saludables entre totes les franges d’edat, serà com cada any gratuïta per als infants i tindrà un cost de dos euros per als adults, més els cinc euros de la samarreta. Part de la recaptació aconseguida amb la seva venda es destinarà al Banc d’Aliments d’Andorra i els participants també podran fer un donatiu per a l’Associació Andorrana contra el Càncer i la Fundació Joan Petit de nens amb càncer, a canvi d’una cullera de fusta de la fundació.