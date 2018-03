Malestar de Mònaco amb Martí per oferir a l’oposició anar a Brussel·les

La proposta del cap de Govern als presidents dels grups parlamentaris de viatjar a Brussel·les per participar en les negociacions sobre l’acord d’associació amb Europa han creat malestar més enllà de les fronteres. Segons ha pogut saber aquest rotatiu, el govern de Mònaco està molest amb l’oferiment de Toni Martí sense avisar als altres dos estats que participen de la negociació conjunta –Mònaco i San Marino– perquè la invitació hauria generat malestar entre els grups de l’oposició monegascos. Tot plegat està provocant que Martí es repensi l’oferiment i retiri la proposta de sobre la taula, de manera que finalment no viatjaria cap membre de l’oposició a Brussel·les.

Martí ha entregat als grups un document perquè entrin al pacte d’Estat sobre les negociacions amb la UE

El resultat de les darreres eleccions de Mònaco, celebrades el passat dia 11 de febrer, va fer encara més evident el malestar. El partit Priorité Monaco, fins al moment a l’oposició, es va propiciar com a guanyador. Cal tenir en compte, doncs, que en el moment de l’oferiment de Martí als grups parlamentaris, el partit que ara governa estava a la minoria i, com a tal, es va queixar pel fet que Andorra optés per involucrar els membres de l’oposició i Mònaco, no. A tot això se li suma que el partit Priorité Monaco és qualificat per diversos mitjans d’euroescèptic. La formació política, de fet, considera que cal que els sectors econòmics del país s’involucrin més en la negociació amb la Unió Europea perquè, tot i que per ells l’acord d’associació és una prioritat, temen que pugui portar una pèrdua de sobirania.

Martí insisteix en un pacte d’Estat

Descartada gairebé al 100% la proposta als grups perquè participin directament de la negociació, Martí insisteix per formar un pacte d’Estat amb totes les forces. Fa 15 dies, el màxim representant de l’Executiu va fer arribar un document als portaveus dels grups amb l’objectiu que el tornessin signat. SDP, però, ja ha rebutjat la proposta i Josep Pintat ha retornat el document com si es tractés d’una esmena a la totalitat: ple de canvis i sense signar. Pel que fa a la resta, el PS forma part del pacte d’Estat des del primer dia i cal conèixer encara el posicionament dels liberals.



En la mateixa línia, el líder demòcrata es va reunir fa unes setmanes amb tots els excaps de Govern a excepció d’Òscar Ribas per exposar-los la situació. En el mateix sentit, Martí es reunirà divendres amb els grups parlamentaris per donar detalls de la visita del ministre francès d’Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin.