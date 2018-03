Carles Naudi votaria 'no' a l’acord d’associació

Els independents de la Massana, Carles Naudi i Joan Carles Camp, votarien no a l’acord d’associació amb la UE si ara es convoqués un referèndum al país per decidir-ho. Tot i això, Naudi va aclarir que «voldria defensar el sí», però la falta de concreció del contingut de l’acord, li impedeix estar-hi a favor ara mateix. A més, va assegurar que l’acord no estarà llest abans del 2019, tal com va pronosticar el Govern.



Naudi va lamentar que la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va evitar contestar les preguntes que des de la seva formació li van formular en l’última sessió de control del Consell General, dijous passat. D’entre els dubtes que es planteja, es troba el volum del cabal comunitari i el nombre de directives europees que s’hauran de traslladar a la jurisdicció andorrana. «Quines normatives del cabal comunitari ja compleix Andorra i quines no?», va preguntar.



També va criticar que el Govern encara no tingui una previsió de quantes persones es necessitaran per assumir la feina que suposa debatre tots els nous reglaments. L’independent va recordar que Europa està tendint a reforçar els reglaments per sobre de les directives, una situació que tem que perjudicarà la sobirania nacional, pel fet que els «reglaments venen donats i acceptats d’Europa», mentre les directives es poden adaptar des d’Andorra i es sotmetrien a votació.



El cost de transposar les lleis de la UE al Principat és una altra incògnita que inquieta Naudi i Camp. I, com ja va posar de manifest en l’última sessió de control, desaprova la intenció de l’Executiu de modificar la llei del català per evitar traduir al català les normatives europees escrites en castellà o francès. Ubach defensa que la traducció de centenars de normes suposaria un cost inassumible. Naudi argumenta que les lleis escrites en una llengua estrangera no tenen «cap garantia».