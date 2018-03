SDP reitera que cal plantejar les lleis comunals des de zero

«Volem demanar a Toni Martí que es faci una revisió de les lleis comunals a través d’un debat aprofundit i no d’una simple operació de maquillatge», ha etzibar el conseller d’SDP, Víctor Naudi. El progressista, juntament amb Joan-Marc Miralles, secretari d’organització de la formació, es va mostrar satisfet per la sentència del Tribunal Constitucional (TC) en què s’assegura que alguns criteris de distribució sostenible de la nova llei de transferències no respecten les exigències de proporcionalitat i objectivitat que fixa la Carta Magna.



Naudi va subratllar la necessitat de debatre i modificar no només els articles qüestionats pel tribunal, sinó la totalitat de la reforma. «Cal un retorn a l’inici», va apuntar el progressista. El TC va apuntar concretament a les polítiques d’inversió sostenible i al grau de compliment de les separatives d’aigües i de l’elaboració del cadastre. A més, la sentència tomba la disposició addicional tercera perquè considera que la llei –i no un reglament posterior– ha d’establir els criteris d’inversions per a la sostenibilitat mediambiental, social i econòmica per no vulnerar el principi d’autogovern dels comuns. «La sentència és una plantofada al Govern», va afirmar el conseller.

D’altra banda, Naudi considera que la vaga de funcionaris de dijous i divendres passat va suposar un «abans i un després en la lluita dels drets laborals». La solució per acabar amb el malestar per part dels treballadors de l’administració pública passa per, segons Naudi, debatre també des de l’arrel la llei de la funció pública, per arribar a un consens polític i social.