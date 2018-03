Sarkozy, arrestat pel finançament de la campanya

Segons informa el rotatiu francès Le Monde, l’excopríncep d’Andorra i expresident francès, Nicolas Sarkozy, va declarar ahir sota arrest per presumpte finançament il·legal de la campanya electoral de l’any 2007, les eleccions que van portar Sarkozy a la presidència del país veí i al coprincipat d’Andorra. L’expresident va declarar mentre estava retingut a les dependències de la Policia judicial de Nanterre, a París.



El finançament, tal com informa el mitjà francès, procediria de la Líbia del règim de Muamar al Gaddafi, segons un document libi que està analitzant la investigació judicial i que va publicar Médiapart, el maig del 2012. L’escrit apunta que Sarkozy havia rebut cinc milions d’euros del dictador del país africà.



Un empresari va manifestar el novembre del 2016 que havia portat cinc milions d’euros en efectiu des de Trípoli a París l’any 2007 per lliurar-li a l’exministre Claude Guéant i a Sarkozy, que aleshores era el titular de la cartera d’Interior.

En el marc de la mateixa investigació, també va ser interrogat l’exministre francès Brice Hortefeux, que va estar convocat per la Policia, però que finalment no va ser arrestat.

Encausat per les eleccions del 2012

Un dels magistrats que està dirigint la investigació, Erge Tournaire, és el mateix que el va inculpar en un altre sumari. En aquella ocasió se’l qüestionava pels fons utilitzats per a la campanya electoral de l’any 2012. Durant aquelles eleccions, Sarkozy va perdre davant el socialista François Hollande. De fet, està encausat per presumpte finançament irregular en les eleccions del 2012, i anirà a judici per l’anomenat cas Bygmalion, una suposada trama de falsificació de factures per amagar despeses.