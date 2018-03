Lima no es recupera per jugar l’amistós contra Liechtenstein

La selecció disputa avui un partit amistós amb Liechtenstein, l’únic que jugarà en terres andaluses després que Guinea Equatorial, que havia de ser el segon rival, informés a la Federació Andorrana de Futbol que finalment no s’hi desplaçaria. Per al matx causa baixa Ildefons Lima, que no s’ha recuperat a temps de la lesió que arrossega.

El central es va lesionar al soli i el període de recuperació s’establia entre tres i quatre setmanes. Jugar aquest matx «era una mica precipitat. Potser per algun minut podria haver estat però per al partit complert és complicat i a aquestes alçades de la temporada tampoc és bo arriscar perquè una recaiguda faria que digués pràcticament adéu a la temporada», indicava Lima.

L’enfrontament amb Liechtenstein «és un partit amb una selecció que en aquests moments és superior a nosaltres, però que ens ha de servir per continuar treballant les nostres armes i per començar a fer-ho per a la Lliga de les Nacions. Ens ha tocat un grup on totes les seleccions són superiors a nosaltres i haurem de treballar» fins que comenci la competició oficial, ja que «segur que ens ajudarà a refrescar les idees perquè fa dies que no juguem».

A la Línia de la Concepción s’enfronten dos equips amb ànims de guanyar a un altre petit estat. Andorra es troba a la 130a posició del rànquing FIFA, mentre que el rival se situa a la 181a. A la passada fase de classificació per al Mundial de Rússia, Liechtenstein no va sumar cap punt. Es trobava al grup G juntament amb Espanya, Itàlia, Albània, Israel i Macedònia. A la convocatòria compta amb diversos jugadors en clubs a l’estranger, com Marcel Büchel (Hellas Verona), Martin Büchel (FC Unterföhring), Nicolas Hasler (Toronto FC), Santro Wieser (KSV Roeselare) o Andreas Malin (FC Dornbirn).