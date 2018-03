El nou col·legi britànic obrirà les seves aules el proper curs

«Com una escola de Londres, però a Andorra». Així va presentar el director general acadèmic del futur British Collage, Howard Thomas, el nou centre, inspirat en el que ja hi ha a Còrdova, i que pretén expandir el model educatiu britànic al Principat. S’ofereixen 150 places per a infantil i primària, tot i que la idea és anar avançant els cursos fins la majoria d’edat i l’accés a la universitat, un cop ja s’hagi aprés satisfactòriament la llengua anglesa. El director general del British Collage of Andorra, Rafael Valverde, va assegurar que ja han rebut una vintena de sol·licituds d’inscripció de famílies andorranes pel curs 2018-2019, a les quals els hi han explicat el projecte en reunions informatives.



La concessió es farà efectiva a partir de l’1 de juny, i els responsables del col·legi ja podran començar a fer les explotacions oportunes. La nova escola s’ubicarà a les instal·lacions de l’antic alberg de la Comella d’Andorra la Vella, i precisarà una inversió de 2,9 milions d’euros en l’adequació dels espais a la normativa establerta per als centres educatius i la construcció d’instal·lacions addicionals. La cònsol major, Conxita Marsol, va ser l’encarregada de formalitzar l’acord que aquest dimarts al migdia es va signar per a un període de 15 anys, a partir d’aquest mateix mes de setembre. Segons consta en el contracte, informa l’ANA, la concessió de l’espai serà per un valor de 3.800 euros mensual en règim de lloguer més variables en funció de la facturació del centre.



Pel que fa al sistema educatiu, se seguirà la mateixa metodologia d’ensenyament que al Regne Unit. Thomas va garantir que la titulació que rebran els alumnes del British College són homologables i «donen accés a totes les universitats del món». Segons va explicar, els alumnes dels diferents British College que hi ha Espanya (un d’ells és a la localitat catalana de Gavà), no necessiten fer la selectivitat, ja que accedeixen directament a la carrera que desitgen. També va assegurar que els títols britànics «estan molt ben valorats» a nivell internacional, ja que «busquen l’excel·lència». Per això, va justificar la fomentació de l’educació en valors per formar nens i nenes amb autoestima i ètica personal, però sense pressionar-los. «Cada nen és diferent i cal educar-lo de manera individual» per a que sigui «el motor de la classe», va dir Thomas. Les classes seran en anglès, català i francès i també van assegurar que no només es tractarà la cultura britànica, sinó també l’andorrana.



Per la seva banda, Valverde va explicar que s’ha escollit Andorra per les peticions rebudes dels seus socis i perquè quan van visitar el Principat, van percebre que era «un projecte que feia molta falta».