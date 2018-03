França utilitzarà drons per controlar els contrabandistes

Seguint les mesures impulsades per les autoritats frontereres espanyoles, la duana francesa també utilitzarà drons per controlar els contrabandistes que introdueixen tabac procedent d’Andorra al país gal a través de les carreteres de muntanya. Així ho assenyalen les informacions publicades per diversos mitjans francesos, com France Bleu, després de la visita del ministre francès d’Acció i Comptes Públics, Gérald Darmanin, al Principat.



En aquest sentit, recullen que després de la firma d’un acord que preveu major cooperació entre els dos països per lluitar contra aquesta activitat il·lícita, s’hauran d’aportar més recursos que inclouran «la videovigilància» i «el vol de drons» per monitorar els contrabandistes que creuin la frontera i així ajudar a la duana francesa a poder intervenir. I és que segons dades del ministeri d’Acció i Comptes Públics el 2017 les confiscacions de tabac de contraban en la totalitat del territori gal han disminuït al voltant d’un 8%, en relació el 2016, situant-se a 238 tones. «Un punt negre», considera Dermanin, que voldria que aquestes dades s’invertissin, fent més pressió als contrabandistes.

Més controls

De fet, després de la trobada amb el cap de Govern, Toni Martí, i el ministre de Finances, Jordi Cinca, el ministre d’Acció i Comptes Públics va fer parada al Pas de la Casa acompanyat del president de la confederació de tabaquers de França i van poder comprovar el preu dels cigars en un supermercat del poble. France Bleu explica que Dermanin va anunciar un enduriment dels controls a les persones que venen a comprar tabac al Principat. Així, els funcionaris de duana ara tenen instruccions de ser més severs amb aquells ciutadans que sobrepassin els límits de productes autoritzats obrint expedients o multant.



«Les duanes estan fent una excel·lent tasca amb les drogues, però no necessàriament amb el tabac, que ara s’ha de convertir en una prioritat», va assegurar Dermanin, que va deixar clar que el 2018 ha de ser l’any de la lluita contra el contraban de tabac. Per això també va demanar major participació de la policia i els gendarmes en aquesta lluita. El què sí que va voler aclarir és que no es tracta d’una fixació contra Andorra sinó que doblaran els esforços també a la frontera espanyola, italiana i belga, amb el mateix objectiu. A més, va assegurar que, des de l’Elisi ja treballen en un enduriment de penes i de multes per a contrabandistes.



Cal recordar que una de les mesures previstes en l’acord de cooperació que s’ha d’implantar en un període més breu de temps, d’aquí un parell de setmanes, són les patrulles conjuntes d’agents de tots dos països. A més s’ha elaborat un protocol per intercanvi d’informació sobre xarxes de tràfic de tabac.

Efectius

En la roda de premsa duta a terme la setmana passada el ministre gal d’Acció i Comptes Públics va negar que calguin més efectius a les duanes franceses: «No necessitem més agents, sinó una millora dels materials de què disposen i més cooperació transfronterera i entre unitats. Si tothom treballa de manera coordinada, hi ha millors resultats». Sobre els esforços d’Andorra en la lluita contra el tràfic il·lícit, Darmanin va felicitar el Principat pel fet que entre el 2012 i el 2017 «s’hagi multiplicat per deu la quantitat de tabac de contraban interceptat». Tant Martí com Darmanin van considerar «impossible de xifrar» la quantitat de tabac andorrà que entra a França de contraban: «Per la seva naturalesa, aquest comerç escapa als radars oficials de l’Estat», va dir el membre del gabinet de Macron. Igualment difícil de comptabilitzar són, segons Darmanin, els diners del tràfic il·lícit de tabac que acaben finançant grups terroristes: «No tot el contraban finança grups terroristes però sabem que part dels diners, sí».



Ara bé, la preocupació entre les autoritats frances pel tràfic de cigarretes que alimenten els mercats paral·lels occitans és evident, ja que la quantitat de mercaderia que s’acaba venent en ciutats com Tolosa o Perpinyà és molt important.