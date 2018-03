La Seu comptarà amb un parc d’habitatge social

El ple ordinari d’aquest mes a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell va aprovar una moció en què es proposa dotar el municipi d’un parc d’habitatge social per garantir lloguers assequibles. El text, que havia presentat ERC, va tirar endavant amb nou vots favorables, després que s’hi sumés el grup de Compromís, mentre que van haver-hi set abstencions, de l’equip de govern (PDeCAT), i un vot en contra, de la CUP.

Des de l’equip de govern, com recull RàdioSeu, la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones, Anna Vives, va remarcar que estaven «d’acord amb el fons de la qüestió» però va justificar l’abstenció pel fet que ERC no va acceptar les transaccions proposades. Vives considera que el text presentat contenia algunes «imprecisions», com ara «que des de l’estudi del parc d’habitatge no s’ha fet cap actuació, cosa que no és cert». En aquest sentit, va detallar que des d’aleshores es va fer una anàlisi dels habitatges buits per saber quins eren de propietat particular i quins de grans tenidors o d’entitats bancàries, a les quals s’adreçaria preferentment l’acció per aconseguir donar-los utilitat.

L’equip de govern recorda que el municipi ja compta amb un pis per a situacions d’emergència

De resultes d’aquests contactes, ja s’han aconseguit quatre nous habitatges per a ús social i dos més a través de la Generalitat i la SAREB. Sobre aquest punt, Vives va recordar que «a la Seu hi ha molta gent de la comarca que hi té un pis per quan han de baixar a la ciutat o per si el necessiten quan es facin grans, i no seria lògic intervenir sobre aquests pisos». Tot i així, la regidora va apuntar que alguns particulars sí que han mostrat la voluntat d’oferir el seu pis per ser destinat a lloguer social, habitatges que serien gestionats per la societat municipal HIULS. L’equip de govern, a més, va recordar que actualment la ciutat ja disposa d’un pis per a situacions d’emergència.

Falta de concreció

Compromís X La Seu va mostrar el seu suport a la proposta d’ERC perquè ells mateixos ja havien proposat «que l’Ajuntament compri habitatges». Segons el seu portaveu, Joan Barrera, «en aquell moment l’equip de govern va dir que no calia, que no es podia fer guetos». Barrera va afirmar que els hauria agradat «que llavors s’hagués donat resposta a aquesta proposta», perquè considera que «cal un pla d’habitatge social més definit» i que aquest repte, «juntament amb la residència de gent gran, són el més important actualment per al projecte de la Seu». Sobre aquest punt, Anna Vives va respondre que «a la comissió en cap moment es va dir que no es volia comprar habitatge; sí que es va dir que no es volia comprar un bloc sencer, sinó diferents pisos».

Des de la CUP, en canvi, Pau Lozano es va mostrar «sorprès» pel contingut de la moció i fins i tot va demanar «que es retiri». Lozano considera la proposta d’ERC «ambigua i amb punts poc concrets». El regidor cupaire creu que cal posar l’accent a «mobilitzar el parc d’habitatge buit», cosa que creu que «no s’ha fet», i també va afegir que «cal donar compliment a la llei que preveu donar utilitat a pisos buits permanentment desocupats».